Ăn quả nho tốt cho sức khỏe như thế nào

Nho giàu chất chống oxy hóa, tốt cho mắt, tim, xương, gan, thận và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nho có nhiều màu sắc như xanh lá, đỏ, đen, có thể dùng tươi, làm nho khô, thạch hoặc nước ép. Quả nho giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Nho cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Một cốc nho tươi (151 g) gồm:

Lượng calo: 104

Carbohydrate: 27 g

Protein: 1 g

Chất béo: 0,2 g

Chất xơ: 1,4 g

Giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV) Đồng: 21% Vitamin K: 18% Vitamin B1: 9% Vitamin B2: 8% Vitamin B6: 8% Kali: 6% Vitamin C: 5% Mangan: 5% Vitamin E: 2%



Nho là nguồn cung cấp dồi dào đồng và vitamin K. Đồng tham gia vào sản xuất năng lượng, trong khi vitamin K rất quan trọng cho đông máu và xương chắc khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một cốc nho (151 g) cung cấp khoảng 6% lượng kali khuyến nghị hàng ngày. Kali là khoáng chất cần thiết giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh bằng cách làm giãn mạch và bài tiết natri. Các hợp chất tự nhiên trong nho còn giảm hấp thụ cholesterol xấu, trong khi các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Phòng ung thư

Resveratrol trong nho hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và ức chế sự phát triển cũng như lan rộng của tế bào ung thư. Các chất chống oxy hóa khác như quercetin, anthocyanin và catechin cũng góp phần tăng cường tác dụng này.

Giảm đường huyết

Một cốc nho (151 g) chứa khoảng 23 g đường, chỉ số đường huyết (GI) khoảng 49-59 tùy giống. Ăn nho vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường và các biến chứng liên quan.

Có lợi cho mắt

Các hợp chất thực vật trong nho, đặc biệt là resveratrol, lutein và zeaxanthin, bảo vệ tế bào võng mạc khỏi tia UVA. Chúng còn giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và các bệnh mắt liên quan tuổi tác, đồng thời duy trì thị lực khỏe mạnh.

Tốt cho trí não

Resveratrol trong nho có thể phòng bệnh Alzheimer. Nó hoạt động bằng cách giảm viêm trong não và loại bỏ peptide amyloid-beta - một loại protein tích tụ bất thường trong não, gây rối loạn chức năng tế bào thần kinh và là nguyên nhân chính liên quan đến sự phát triển bệnh Alzheimer.

Giúp xương chắc khỏe

Nho chứa nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết cho sức khỏe xương, bao gồm kali, mangan, vitamin B, C và K. Quả này cũng giúp cải thiện mật độ khoáng xương, làm chậm quá trình mất xương và giảm nguy cơ gãy xương, đặc biệt là gãy xương hông.

Chống lại vi khuẩn và nấm

Resveratrol trong nho có đặc tính kháng khuẩn, có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm như Campylobacter jejuni, Candida albicans. Nó cũng có thể ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn có hại chẳng hạn E.coli.

Làm chậm lão hóa

Các hợp chất thực vật trong nho có thể làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ. Resveratrol giảm các dấu hiệu lão hóa, tạo hiệu ứng tương tự khi cơ thể hạn chế lượng calo, bao gồm giảm stress oxy hóa, tăng khả năng chống chịu stress và cải thiện phản ứng viêm.

Giảm viêm

Viêm mạn tính góp phần làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh như bệnh tim, tiểu đường, ung thư viêm khớp và các rối loạn tự miễn. Các hợp chất anthocyanin và resveratrol trong nho có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giảm nguy cơ này.

Có lợi làn da và tóc

Stress oxy hóa và viêm đóng vai trò trong quá trình rụng tóc, ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc. Resveratrol trong nho có thể thẩm thấu vào lớp bảo vệ da, tăng nồng độ collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Resveratrol còn hỗ trợ sản xuất collagen, thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh hơn, đồng thời góp phần duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh.

Phòng béo phì

Béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, ung thư. Anthocyanin trong nho có tác dụng chống béo phì nhờ ức chế tăng cân và giảm lượng mỡ trong gan.

Giảm táo bón

Chất xơ trong quả nho có thể cải thiện đáng kể tình trạng táo bón bằng cách rút ngắn thời gian phân di chuyển qua đại tràng, tăng trọng lượng phân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi ngoài hàng ngày so với nước ép trái cây.

Hỗ trợ giấc ngủ

Nho là nguồn melatonin tự nhiên - một loại hormone thúc đẩy giấc ngủ, giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức. Melatonin chủ yếu được tìm thấy trong vỏ nho nên nó cũng có trong các sản phẩm như nước ép nho và rượu vang.

Bảo Bảo (Theo Healthline)