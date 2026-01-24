Quả bơ tốt cho sức khỏe thế nào

Quả bơ béo ngậy, ngon miệng, cung cấp nhiều dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Quả bơ chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng thiết yếu. Một quả cỡ vừa khoảng 201 g chứa các dưỡng chất như sau:

Năng lượng: 322 calo

Chất béo: 30 g

Protein: 4 g

Carbohydrate: 17 g

Chất xơ: 14 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV) Vitamin C: Cung cấp 22% Vitamin E: 28% Vitamin K: 35% Vitamin B2 (riboflavin): 20% Vitamin B3 (niacin): 22% Vitamin B5 (axit pantothenic): 56% Vitamin B6 (pyridoxine): 30% Folate: 41% Khoáng chất: magie (14%), kali (21%), đồng (42%), mangan (12%)



Hàm lượng chất béo lành mạnh và chất xơ dồi dào là điểm nổi bật nhất của bơ. Quả bơ cung cấp các dưỡng chất mà cơ thể dễ bị thiếu hụt như magie, vitamin B6, C, E và folate.

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột

Một quả bơ vừa cung cấp khoảng 14 g chất xơ, không chỉ giúp đi ngoài đều đặn mà còn là nguồn thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ăn quả bơ thường xuyên cũng mang lại những thay đổi tích cực rõ rệt như giảm nồng độ axit mật trong phân và tăng sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột. Nồng độ axit mật cao là tác nhân gây viêm ruột và có liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng như ung thư đại tràng.

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Các vitamin, khoáng chất, chất béo không bão hòa và chất xơ trong quả bơ góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Loại quả này giúp tăng cholesterol HDL hỗ trợ bảo vệ tim, đồng thời làm giảm LDL bị oxy hóa, tác nhân thúc đẩy xơ vữa và tắc nghẽn động mạch. Hàm lượng kali và magie cao trong bơ cũng ổn định huyết áp, đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Chứa chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm

Ngoài các vitamin và khoáng chất, quả bơ còn chứa các hợp chất hoạt tính sinh học bao gồm carotenoid, các hợp chất phenolic, vitamin C, E. Chúng có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ thần kinh, tim mạch mạnh mẽ.

Các carotenoid tiêu biểu trong bơ bao gồm lutein, α-Carotene và β-Carotene, giúp cơ thể chống lại các tổn thương do oxy hóa gây ra, nguồn gốc của sự tiến triển nhiều bệnh mạn tính. Nạp đủ các chất chống oxy hóa này không chỉ có tác dụng cải thiện chức năng nhận thức mà còn củng cố sức khỏe tim mạch toàn diện.

Kiểm soát cân nặng

Dù giàu năng lượng, quả bơ vẫn hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hạn chế nạp thêm calo không cần thiết. Việc ăn bơ hợp lý còn liên quan đến giảm cân. Để giữ lợi ích này, nên ăn bơ nguyên chất, tránh thêm đường, sữa hoặc các nguyên liệu làm tăng lượng calo.

Tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú

Trong thai kỳ và giai đoạn cho con bú, nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ tăng cao để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và sự phát triển của trẻ. Quả bơ cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như folate (vitamin B9), kali, vitamin C và B6, giúp phụ nữ mang thai dễ dàng đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bơ còn phòng ngừa táo bón - tình trạng thường gặp trong thai kỳ.

Ăn bánh mì nướng nguyên hạt, nửa quả bơ và một quả trứng ốp la là món ăn nhẹ bổ dưỡng, có thể hỗ trợ cân bằng tinh bột, chất béo và protein cho bà bầu.

Đa năng, ngon miệng, dễ sử dụng

Loại quả này có thể được sử dụng trong cả món mặn lẫn món ngọt, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau.

Thay thế gia vị: Dùng bơ nghiền thay cho mayonnaise khi làm salad trứng, gà hoặc cá ngừ để giảm chất béo xấu.

Bữa sáng dinh dưỡng: Phết bơ lên bánh mì nướng hoặc ăn kèm bơ thái lát với trứng và quả mọng.

Sinh tố và đồ uống: Thêm bơ đông lạnh vào sinh tố để tạo độ kem, bổ sung chất béo tốt.

Món tráng miệng: Làm chocolate bơ không chứa sữa hoặc nhồi bơ với các loại salad đậu.

Nước sốt: Xay bơ với dầu ô liu, nước cốt chanh để có loại sốt kem nhanh chóng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)