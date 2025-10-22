Lợi ích khi ăn táo thường xuyên

Hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa trong táo thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và phòng bệnh tim, tiểu đường type 2.

Táo là loại trái cây giòn, giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng

Một quả táo chưa gọt vỏ, cỡ vừa (182 g) cung cấp:

Calo: 94,6 g

Nước: 156 g

Protein: 0,473 g

Carbohydrate: 25,1 g

Đường: 18,9 g

Chất xơ: 4,37 g

Chất béo: 0,3 g

Táo chủ yếu gồm carbohydrate và nước, cũng có nhiều đường đơn như fructose, sucrose và glucose. Chỉ số đường huyết (GI) của táo từ thấp đến trung bình, dao động 42-44. GI là thước đo mức độ ảnh hưởng của thực phẩm đến sự gia tăng lượng đường trong máu sau khi ăn. Giá trị GI thấp có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau.

Chất xơ

Táo rất giàu chất xơ, một quả trung bình (182 g) chứa 4,37 g chất dinh dưỡng này, chiếm khoảng 16% lượng khuyến nghị hàng ngày (DV).

Chất xơ hòa tan có trong táo gọi là pectin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol. Chúng chủ yếu nằm ở phần vỏ.

Vitamin và khoáng chất

Táo cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào gồm vitamin C, kali.

Vitamin C: Axit ascorbic hay vitamin C là chất chống oxy hóa phổ biến trong trái cây. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu trong chế độ ăn uống, có nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể.

Kali: Có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp.

Các hợp chất thực vật khác

Táo chứa nhiều hợp chất thực vật chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quercetin: Chất dinh dưỡng này cũng có trong nhiều loại thực phẩm thực vật, có tác dụng chống viêm, kháng virus chống ung thư và chống trầm cảm.

Catechin: Đây là chất chống oxy hóa tự nhiên, có hàm lượng lớn trong trà xanh và táo, giúp cải thiện sức khỏe ty thể. Ty thể là nơi sản xuất năng lượng cho tế bào, nơi cơ thể sử dụng oxy để tạo ra năng lượng.

Axit chlorogenic: Axit chlorogenic có trong táo cũng như cà phê, giúp hạ đường huyết.

Lợi ích sức khỏe

Táo có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe nhờ các hóa chất thực vật gọi là flavonoid. Táo chứa pectin - loại chất xơ được phân hủy trong ruột.

Tốt cho tiêu hóa

Chất xơ trong táo có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn. Ăn thực phẩm giàu chất xơ giúp kiểm soát các triệu chứng và làm giảm tác động của trào ngược dạ dày thực quản. Chất xơ trong táo cũng có thể đẩy lùi chứng tiêu chảy và táo bón.

Bảo vệ mạch máu, tim mạch

Các hợp chất thực vật và chất xơ trong vỏ táo bảo vệ chống lại tổn thương mạch máu và tim mạch. Chúng cũng có thể giúp giảm cholesterol, bảo vệ DNA của tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư.

Phòng bệnh

Chất chống oxy hóa trong táo có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Chúng cũng có thể bảo vệ các tế bào trong tuyến tụy, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Giảm cân

Táo chứa nhiều chất xơ và ít calo là thực phẩm tốt cho người giảm cân. Thêm táo vào món tráng miệng bổ dưỡng hoặc salad để tăng thêm vị ngọt, không tăng cân.

Lưu ý khi ăn táo

Thuốc trừ sâu: Táo là một trong những loại trái cây có dư lượng thuốc trừ sâu cao vì sâu bọ và bệnh tật dễ tấn công chúng hơn. Tốt nhất hãy rửa sạch chúng trước khi ăn.

Hạt: Hạt táo có chứa các hóa chất chuyển hóa thành xyanua trong cơ thể, nhưng phải nghiền nát và ăn nhiều hạt mới có thể gây hại. Trên thực tế, một người trưởng thành trung bình nếu ăn ít nhất 150 hạt đã nghiền nát mới có nguy cơ bị ngộ độc xyanua.

Tương tác thuốc: Nước ép táo có thể tương tác với thuốc dị ứng fexofenadine (allegra) khiến cơ thể bạn khó hấp thụ thuốc. Trao đổi với bác sĩ nếu nghi ngờ táo tương tác với loại thuốc đang dùng.

Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD)