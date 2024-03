7 món ăn uống phụ nữ trung niên nên hạn chế

Phụ nữ trung niên hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo xấu, đồ cay, rượu bia để giảm triệu chứng mãn kinh và sống khỏe.

Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ sắp hoặc đang trải qua thời kỳ mãn kinh. Ngoài bổ sung thực phẩm có lợi, hạn chế tiêu thụ một số món ăn uống dưới đây cũng có thể giúp ích.

Món ăn uống nhiều đường

Trong giai đoạn mãn kinh, quá trình trao đổi chất chậm lại, nồng độ estrogen suy giảm, nếu không ăn uống và vận động hợp lý phái đẹp rất dễ tăng cân. Những món ăn uống nhiều đường như nước ngọt, bánh ngọt, soda thường bổ sung thêm lượng calo rỗng, có ảnh hưởng đến cân nặng.

Thực phẩm có hàm lượng đường cao còn khiến đường trong máu tăng đột biến, sau đó dẫn đến suy giảm năng lượng. Sự biến động này có thể tác động đến thay đổi tâm trạng trong thời kỳ tiền mãn kinh.

Phái đẹp trung niên hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 2,5% tổng lượng calo hằng ngày, tức 50 g mỗi ngày đối với chế độ ăn 2.000 calo.

Thực phẩm đã qua chế biến

Thực phẩm chế biến như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, giăm bông là loại thịt đã được hun khói, xử lý, lên men hoặc có chất bảo quản. Một số loại còn chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa; ít vitamin và khoáng chất góp phần làm tăng thêm các triệu chứng tiền mãn kinh, tăng cân.

Thức ăn cay

Đồ ăn cay như ớt, bột ớt, kim chi có thể gây đổ mồ hôi, đỏ bừng mặt và tăng triệu chứng bốc hỏa khác. Các loại gia vị như thì là, cà ri, nghệ và húng quế là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn. Chúng vừa giúp tăng hương vị cho món ăn vừa không ảnh hưởng đến triệu chứng mãn kinh.

Đồ ăn cay như ớt, bột ớt có thể gây đổ mồ hôi, đỏ bừng mặt và tăng các triệu chứng bốc hỏa khác. Ảnh: Bảo Bảo

Khoai tây chiên, bánh quy giòn

Khoai tây chiên có vị ngon, giòn nhưng cũng là những thực phẩm được chế biến kỹ; ít chất xơ, vitamin và khoáng chất; tăng lượng calo nạp vào cơ thể. Bánh quy giòn thường chứa nhiều đường, natri, khiến cơ thể giữ nước và đầy hơi.

Các món ăn vặt thay thế lành mạnh hơn với phụ nữ trung niên gồm bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt với bơ đậu phộng, sữa chua, trái cây và các loại hạt. Chúng giàu chất xơ giúp tăng cảm giác no, tránh ăn nhiều trong bữa chính.

Rượu bia

Rượu bia có thể giúp thư giãn lúc đầu nhưng lại cản trở giấc ngủ và có thể làm trầm trọng thêm các cơn bốc hỏa vào ban đêm. Những đồ uống này còn góp thêm lượng calo thừa, khiến khó kiểm soát cân nặng.

Phụ nữ nên hạn chế ở mức một ly mỗi ngày, tương đương 142 ml rượu vang, 340 ml bia hoặc 42 ml rượu 40 độ.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh như gà rán, pizza, hamburger thường chứa một lượng lớn chất béo bão hòa. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thường gặp ở phụ nữ mãn kinh. Những thực phẩm này cũng có xu hướng thúc đẩy tăng cân do bổ sung thêm lượng calo cho cơ thể.

Thịt mỡ

Ngoài chứa nhiều chất béo bão hòa, ăn các loại thịt mỡ có thể giảm mức serotonin trong cơ thể. Serotonin là hormone hạnh phúc, khi giảm xuống có thể khiến một người cảm thấy tức giận, dễ gắt gỏng và cáu kỉnh. Thịt gà không da, gà tây, thịt bò nạc bổ sung protein lành mạnh hơn.

Để sống khỏe hơn trong giai đoạn trung niên, ngoài cắt giảm các món ăn uống trên, phái đẹp nên tăng cường trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt hay axit béo omega-3 từ cá, các loại hạt, dầu ô liu.

Isoflavone (estrogen thực vật) hoạt động tương tự estrogen trong cơ thể có thể giảm mức cholesterol và các cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm. Hợp chất này có nhiều trong thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành.

Bảo Bảo (Theo Everyday Health, Eat This Not That)