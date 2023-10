7 món ăn tăng miễn dịch cho trẻ khi trời lạnh

Trái cây có múi như cam, quýt, bưởi giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng và mắc bệnh. Chất chống oxy hóa như vitamin C có thể làm giảm số lượng các gốc tự do có hại trong cơ thể.