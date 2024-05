7 món ăn tăng khả năng sinh sản nữ

Ngoài thịt bò, hàu, phụ nữ muốn mau đậu thai có thể ăn thêm hạt lanh, sữa chua để bổ sung các chất dinh dưỡng tăng sinh lý, cải thiện chức năng sinh sản.

Ăn uống đúng cách, chọn thực phẩm lành mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe buồng trứng, cải thiện tâm trạng và tăng ham muốn tình dục, nhờ đó tăng khả năng sinh sản nữ. Dưới đây là những món ăn phù hợp.

Thịt bò

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây mệt mỏi ở phụ nữ là thiếu máu thiếu sắt, thường do hao hụt lượng sắt trong máu do kinh nguyệt nhiều hoặc mang thai. Tình trạng này có thể làm tiêu hao năng lượng, dẫn đến kiệt sức, suy nhược.

Thịt bò cung cấp sắt heme, dạng sắt được cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn so với sắt nonheme có trong thực phẩm thực vật. Nó cũng chứa lượng vitamin E tăng cường miễn dịch, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, trung hòa các gốc tự do.

Hạt lanh

Hạt lanh giàu phytoestrogen, không chỉ bổ sung hormone nữ mà còn bôi trơn âm đạo. Loại hạt này còn giàu chất xơ, axit béo omega-3, giảm mức cholesterol trong cơ thể và hội chứng chuyển hóa. Ăn hạt lanh còn hỗ trợ cải thiện các vấn đề mãn kinh như thiếu ngủ, sức khỏe xương kém.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt óc chó, macca, hướng dương thúc đẩy khả năng sản xuất trứng và thụ thai. Chúng giàu các axit béo cần thiết, chất chống oxy hóa vitamin E, nhóm B và các khoáng chất như kẽm, magie, selen, folate hỗ trợ tăng cường chất lượng tế bào trứng.

Hạt óc chó giàu axit béo, chất chống oxy hóa tăng khả năng thụ thai. Ảnh: Bảo Bảo

Nước ép nam việt quất

Phái đẹp có nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu cao do niệu đạo nằm gần trực tràng - nơi chứa chất thải và nhiều loại vi khuẩn như E.coli. Chúng bám vào thành bàng quang, dễ dẫn đến nhiễm trùng tiểu. Vi khuẩn xấu có thể đến tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, từ đó ảnh hưởng tới chức năng sinh sản.

Hai thành phần trong quả nam việt quất là fructose và proanthocyanidins loại A (PAC) có thể phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu bằng cách chặn vi khuẩn xấu bám vào thành bàng quang.

Sữa chua

Sữa chua cung cấp lợi khuẩn (probiotic) không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn quan trọng đối với sức khỏe sinh sản. Vi khuẩn xấu trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng, lan sang ruột già có thể xâm nhập vào âm đạo và đường tiết niệu, gây nhiễm trùng. Phái đẹp ăn sữa chua để hỗ trợ cân bằng hệ sinh vật đường ruột, phòng tránh nhiễm trùng đường tiểu.

Hàu

Hàu bổ sung kẽm dồi dào, có tác dụng điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và chu trình rụng trứng, tăng ham muốn tình dục cho nữ giới. Phụ nữ được khuyến nghị bổ sung 8-14 mg kẽm mỗi ngày trong chế độ ăn để hỗ trợ chức năng sinh sản. 6 con hàu nguyên vỏ cung cấp 33 mg kẽm, gấp nhiều lần lượng khuyến nghị.

Đậu lăng

Đậu lăng rất giàu folate - dưỡng chất tăng khả năng thụ thai cho phái đẹp. Một chén đậu lăng nấu chín cung cấp 358 mcg folate. Hàm lượng magiê cao góp phần giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như tâm trạng thất thường, co thắt bụng dưới. Đậu lăng còn nhiều chất xơ có tác dụng giảm cholesterol, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)