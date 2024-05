7 món ăn giúp phụ nữ trung niên chống lão hóa

Quả mọng, các loại hạt, cá béo, rau xanh cung cấp chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, giúp phái đẹp duy trì làn da rạng rỡ, khỏe mạnh tuổi trung niên.

Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể, gây ra những thay đổi cả về thể chất và tinh thần. Ngoài tập thể dục và ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng cũng có thể giúp phái đẹp trông trẻ hơn tuổi. Dưới đây là 7 món ăn giảm lão hóa cho phụ nữ trung niên.

Quả mọng

Khi già đi, quá trình oxy hóa tạo ra các phân tử là gốc tự do nhiều hơn, có thể gây tổn hại tế bào, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Bí quyết để lão hóa khỏe mạnh là ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi...) rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin, vitamin C giúp chống lại stress oxy hóa, viêm nhiễm. Tổn thương do stress oxy hóa khiến da xấu đi. Ăn những thực phẩm này góp phần bảo vệ làn da khỏi lão hóa sớm và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khoai lang

Ngoài vai trò tạo nên màu sắc nổi bật cho khoai lang vàng, beta-carotene còn kết hợp với các hợp chất thực vật khác mang lại rất nhiều lợi ích. Đây là tiền chất của vitamin A giúp tăng cường sức khỏe làn da, giảm nếp nhăn. Khoai lang cũng chứa một lượng nhỏ vitamin C, E góp phần chống lại các gốc tự do.

Cá béo

Cá béo giàu chất béo lành mạnh như axit béo omega-3 duy trì sức khỏe của tim, não. Thực phẩm giàu omega-3 cũng duy trì làn da trẻ trung hơn. Cá hồi thuộc nhóm cá béo cung cấp axit béo omega-3 loại EPA và DHA thúc đẩy đàn hồi, cấp ẩm da và giúp da sáng mịn.

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp đồng thời chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E là chất chống oxy hóa tốt cho da, có khả năng giảm các dấu hiệu lão hóa. Axit béo omega-3 trong hạt óc chó, hạt lanh góp phần làm chậm tốc độ lão hóa cả bên trong lẫn bên ngoài.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ cung cấp vitamin A, C, K và các khoáng chất như sắt, canxi. Những chất dinh dưỡng này tăng cường sức khỏe của da, hỗ trợ sản xuất collagen, bảo vệ chống lại tổn thương da do bức xạ tia cực tím.

Vitamin K không chỉ tốt cho làn da mà còn có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Vitamin C làm chậm suy giảm nhận thức, thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh hơn.

Quả bơ

Đây là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Ngoài ra, bơ còn giàu chất béo lành mạnh, cấp nước và nuôi dưỡng làn da phái đẹp. Ăn bơ thường xuyên có lợi cho tim khi già đi bằng cách giảm mức cholesterol xấu.

Cà chua

Lycopene là hợp chất có đặc tính chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm các dấu hiệu lão hóa. Cà chua là một trong những nguồn chứa lycopene nhiều nhất. Chế độ ăn giàu lycopene góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện sức khỏe mạch máu.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)