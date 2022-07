7 lợi ích của chuối

Chuối hỗ trợ tăng cường sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân nhờ chứa chất xơ, chất chống oxy hóa, ít calo.

Chuối chứa một lượng hợp lý chất xơ, chất chống oxy hóa. Một quả chuối cung cấp khoảng 112 calo. Thực phẩm chứa ít protein, không có chất béo, có lợi cho việc giảm cân, tiêu hóa, tim mạch, theo Healthline.

Cải thiện lượng đường trong máu

Chuối giàu chất xơ hòa tan. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan sẽ tan trong chất lỏng để tạo thành gel, có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Ngoài ra, thực phẩm có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình rỗng của dạ dày.

Những người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn chuối nhưng không nên thưởng thức một lượng lớn trong một lần.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3 g chất xơ. Pectin - một loại chất xơ tìm thấy trong cả chuối chín lẫn chưa chín có thể giúp ngăn ngừa táo bón, làm mềm phân.

Tinh bột kháng tìm thấy trong chuối chưa chín. Đây là loại tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non, có đặc tính tương tự như chất xơ hòa tan. Tinh bột kháng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân

Loại trái cây phổ biến có một số đặc tính có thể khiến chúng trở thành một loại thực phẩm giảm cân thân thiện. Chuối ít calo (khoảng 100 calo) nhưng bổ dưỡng. Ăn nhiều chất xơ từ rau, trái cây có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể, giảm cân. Hơn nữa, chuối chưa chín chứa nhiều tinh bột kháng, vì vậy chúng có xu hướng no, làm giảm cảm giác thèm ăn.

Hàm lượng calo thấp, chất xơ cao giúp chuối trở thành một món ăn nhẹ lành mạnh, giúp no hơn so với các loại thực phẩm khác như: đồ ăn nhẹ đóng hộp có đường hoặc chế biến sẵn. Để có một bữa ăn nhẹ, bạn thử ăn một quả chuối cắt lát với các loại thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp.

Chuối là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Freepik

Chứa chất chống oxy hóa

Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cho chế độ ăn uống. Chuối chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm flavonoid và amin. Những chất này có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe như góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, các bệnh thoái hóa.

Thực phẩm hỗ trợ giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho các tế bào do các gốc tự do gây ra. Nếu không có chất chống oxy hóa, các gốc tự do có thể tích tụ theo thời gian, gây hại nếu mức độ cao.

Cải thiện độ nhạy insulin

Kháng insulin là tình trạng giảm khả năng đáp ứng của các mô đích với mức độ lưu hành bình thường của insulin. Đây chính là cơ chế chính, quan trọng trong sự phát triển của bệnh đái tháo đường type 2.

Một số nghiên cứu tiết lộ rằng, thường xuyên ăn tinh bột kháng, bằng cách thưởng thức chuối chưa chín có thể cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có thể làm cho cơ thể phản ứng nhanh hơn với hormone điều chỉnh lượng đường trong máu.

Tốt cho thận

Chuối giàu kali - dưỡng chất quan trọng, giúp chức năng thận khỏe mạnh, điều hòa huyết áp. Một nghiên cứu bao gồm hơn 5.000 người bị bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu cho thấy bổ sung kali hỗ trợ giúp giảm huyết áp, khiến bệnh thận tiến triển chậm hơn. Mặt khác, người bị bệnh giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo cần hạn chế lượng kali nạp vào cơ thể. Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp này cần nói chuyện với bác sĩ khi tăng lượng kali.

Hỗ trợ phục hồi sau tập thể dục

Chuối là thực phẩm bổ ích cho các vận động viên bởi có hàm lượng carbs dễ tiêu hóa, các khoáng chất kali, magiê hoạt động như chất điện giải. Bạn bị mất chất điện giải qua mồ hôi khi vận động mạnh. Việc cung cấp kali và magiê cho cơ thể sau khi đổ mồ hôi bằng cách ăn chuối, có thể làm giảm chứng chuột rút, đau nhức cơ liên quan đến tập thể dục.

Lê Nguyễn