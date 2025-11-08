7 loại trái cây giàu protein tốt cho người giảm cân

Quá trình tiêu hóa protein tốn nhiều năng lượng hơn, từ đó giúp tăng cường trao đổi chất, đốt calo, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ bắp phát triển.

Trái cây không nhiều protein bằng thịt, cá nhưng cũng chứa một lượng vừa đủ, góp phần cung cấp các axit amin kích thích sản sinh ra các tế bào cơ mới. Bổ sung protein từ trái cây thúc đẩy tối ưu hóa quá trình tổng hợp protein trong cơ thể, từ đó tăng kích thước và sức mạnh cơ bắp, ngăn ngừa mất cơ.

Bơ chứa 3 g protein trong một cốc (120 g), chất béo chống viêm, làm tăng cảm giác no. Bơ nghiền giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột - yếu tố quan trọng cho quá trình giảm cân. Bạn có thể thêm bơ vào bánh mì nướng, salad và sinh tố hoặc ăn trực tiếp. Nên hạn chế cho đường và các chất tạo ngọt khác.

Bơ giàu chất xơ, protein, có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Anh Chi

Chanh dây có 5,2 g protein trong một khẩu phần 100 g, giàu chất xơ. Chất xơ rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa, duy trì mức cholesterol, lượng đường trong máu khỏe mạnh và cân nặng hợp lý.

Ổi là một trong những nguồn cung cấp protein nhiều nhất trong nhóm trái cây. Một trái ổi cỡ trung bình có thể chứa 4,2 g protein cùng lượng chất xơ cao giúp người giảm cân no lâu sau khi ăn. Một cốc ổi chứa 9 g chất xơ, khoảng 1/3 nhu cầu chất xơ hàng ngày.

Mâm xôi đen dồi dào chất chống oxy hóa, khoảng 2 g protein trong mỗi cốc. Đây là quả mọng có lượng protein cao nhất, với nhiều chất dinh dưỡng đa lượng hơn việt quất, dâu tây. Mâm xôi ít calo, cung cấp chống oxy hóa anthocyanin tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ giảm cân.

Lựu giòn, mọng nước. Phần hạt giàu chất xơ, khoảng 7 g mỗi khẩu phần, làm tăng cảm giác no, giảm viêm. Lượng protein nhỏ trong lựu có lợi cho sức khỏe.

Chuối chứa 1,5 g protein cho mỗi quả trung bình. Chuối có vị ngọt tự nhiên, béo ngậy, dễ mang theo và chế biến thành nhiều món. Trái cây này giàu chất xơ (3,5 g mỗi trái chuối), vitamin B và C, khoáng chất như đồng, kali, hỗ trợ tăng cơ, giảm cân.

Kiwi có khoảng 2 g protein mỗi cốc. Trái cây này giàu chất dinh dưỡng, có tác dụng cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Hàm lượng chất xơ dồi dào làm tăng cảm giác no sau ăn, hạn chế lượng calo nạp vào.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)