7 loại trái cây dễ làm tăng đường huyết

Dứa, chuối chín, chà là khô, vải thiều đóng hộp chứa nhiều đường và chỉ số đường huyết cao, làm tăng đường huyết nhanh sau khi ăn.

Chỉ số đường huyết của thực phẩm (GI) được phân làm nhiều loại, từ thấp đến trung bình và cao. Trái cây nhiều đường thường có GI cao, khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn.

Chà là khô chứa khoảng 16 g đường trong một khẩu phần 5 trái. Chà là có vị ngọt nên chứa nhiều đường tự nhiên. Phần lớn lượng calo của chà là đến từ đường. Chà là khô có GI cao là 70, có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu.

Vải thiều có vị ngọt gắt, nhiều đường và tính nóng. Vải thiều đóng hộp có GI rất cao là 79, GI của vải thiều tươi thấp hơn khoảng 57, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu hơn. Tuy nhiên, người tiểu đường không nên ăn quá nhiều vải cùng lúc, thay vào đó có thể ăn 5-6 trái sau bữa chính, kèm với nhiều rau để kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Trái mơ chứa gần 4 g đường trong 8 trái cỡ trung bình. Mơ thường được sấy khô và làm mứt, nhiều chất bảo quản và hương vị hơn. Mơ đóng hộp có GI khá cao là 60.

Chuối chín có vị ngọt gắt, một trái cỡ trung bình có khoảng 31,5 g đường, GI khoảng 66. Cách chế biến và độ chín của chuối có thể thay đổi lượng đường trong máu. Chuối xanh (chưa chín) ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu vì hàm lượng carbohydrate thấp. Khi chuối chín, hàm lượng đường tăng lên. Chiên chuối có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn.

Chuối chín chứa nhiều đường. Ảnh: Bảo Bảo

Trái cây sấy khô có tác động lớn hơn đến lượng đường trong máu nhanh hơn so với loại tươi. Bởi chúng bị loại bỏ nước, chất xơ ít và lượng đường cô đặc hơn. GI của trái cây khô thường trên 65.

Dưa lưới chứa khoảng 12,6 g trong một khẩu phần 120 g. Dưa lưới có khả năng làm tăng đường huyết nhanh vì GI khá cao dao động 60-69. Tuy nhiên, dưa lưới không chứa quá nhiều carbohydrate, ít ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dứa sống có GI rất cao từ 82 đến 86, nghĩa là nó có thể làm tăng lượng đường trong máu, đặc biệt nếu ăn với số lượng lớn hoặc không ăn kèm với các thực phẩm khác. Một khẩu phần dứa (120 g) chứa gần 19 g đường. Đây là món ăn người bệnh tiểu đường cần hạn chế hoặc nếu dùng nên ăn kèm thực phẩm giàu protein nạc, chất béo lành mạnh và chất xơ.

Để kiểm soát đường huyết tốt, hạn chế nguy cơ biến chứng, người bệnh tiểu đường nên ưu tiên bữa ăn lành mạnh gồm nhiều rau xanh, cá, gà, đậu, trái cây ít ngọt, đủ bữa với lượng vừa phải. Người bệnh nên tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc hay uống rượu, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc.

Anh Chi (Theo Very Well Health)