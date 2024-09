7 loại trà tác dụng bổ não, giảm rối loạn tiền đình

Trà gừng, bạc hà, quế, tía tô, lữ lang chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid và ginsenoside, hỗ trợ giảm rối loạn tiền đình, tốt cho não.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đa số trà chiết xuất từ thảo dược tự nhiên đều chứa chất hợp chất như flavonoid và ginsenoside. Chúng có thể cải thiện tuần hoàn máu lên não, bảo vệ tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ chức năng não tổng thể. Chất chống oxy hóa còn giúp giảm căng thẳng, chóng mặt, mất cân bằng, từ đó giảm nguy cơ rối loạn tiền đình.

Trà gừng

Gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm triệu chứng chóng mặt và buồn nôn liên quan đến rối loạn tiền đình. Gừng chứa các hợp chất gingerol và shogaol có khả năng chống viêm mạnh mẽ. Uống trà gừng hàng ngày có thể tăng cường tỉnh táo, tốt cho não.

Trà bạc hà

Tinh chất bạc hà có tác dụng làm dịu và giảm cảm giác buồn nôn - triệu chứng thường gặp do rối loạn tiền đình. Các hợp chất trong bạc hà cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường chức năng não. Loại trà này vừa hỗ trợ giảm triệu chứng tiền đình vừa giúp người uống tỉnh táo.

Trà quế

Quế giàu mangan, chất xơ, sắt và canxi nên cũng được coi là bài thuốc tự nhiên góp phần giảm đau đầu và các vấn đề sức khỏe khác. Trà quế còn tham gia điều chỉnh lượng đường và giảm mỡ trong máu.

Trà tía tô

Tía tô có mùi sảng khoái và thường được sử dụng trong điều trị chứng lo âu và các vấn đề về giấc ngủ. Nó chứa một lượng lớn chất luteolin hoạt động như chất chống oxy hóa, làm dịu cơ thể và tâm trí, góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Trà xanh

Loại trà này giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính giảm đau hiệu quả. Trà xanh giúp giảm căng thẳng oxy hóa, đồng thời loại bỏ một số độc tố khỏi cơ thể. Uống ít nhất hai tách trà xanh mỗi ngày góp phần giải quyết tình trạng viêm mô và mạch máu, giảm đau đầu.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Bảo Bảo

Trà nữ lang

Cây lang nữ chứa các hoạt chất flavonoid, tham gia ức chế phân hủy axit gamma - aminobutyric trong não, tác dụng an thần, giảm hoạt động của hệ thần kinh trung ương và tạo cảm giác buồn ngủ. Trà cây nữ lang ít gây tác dụng phụ như bồn chồn, nôn nao.

Trà bạch quả

Trà bạch quả có tên khác là ginkgo biloba chứa hàm lượng flavonoid và terpenoid cao. Đây là các chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ chống gốc tự do, tác nhân chính gây bệnh. Uống một ly trà bạch quả mỗi tối trước khi ngủ góp phần cải thiện tuần hoàn máu não. Từ đó người bệnh rối loạn tiền đình có thể an thần, dễ ngủ tránh được đau đầu, đau nửa đầu do bệnh rối loạn tiền đình.

Bác sĩ Tiến cho biết để giảm triệu chứng rối loạn tiền đình, người bệnh cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, khám sức khỏe để được tư vấn cải thiện tình trạng đau đầu, mất ngủ. Trước khi dùng trà thảo dược, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, nhất là người đang dùng thuốc hoặc mắc các bệnh lý nền khác.

Người dùng trà nên bắt đầu với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng cơ thể, mua sản phẩm uy tín. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) để hỗ trợ tăng cường máu lên não, chống gốc tự do, tăng kết nối thần kinh. Từ đó, chúng bảo vệ tế bào não, giảm các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiền đình gây mất ngủ.

Đình Diệu