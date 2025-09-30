7 loại sữa hạt tốt cho phụ nữ

Sữa hạt điều, hạnh nhân, óc chó giàu vitamin, khoáng chất và chất béo tốt giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố, tốt cho xương, duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sức khỏe phụ nữ thay đổi trong từng giai đoạn như dậy thì, mang thai, sinh con, tiền mãn kinh dẫn đến thay đổi nội tiết tố, cân nặng, tâm trạng. Dưới đây là những loại sữa phụ nữ nên uống để tăng cường sức khỏe tổng thể.

Sữa hạnh nhân giúp đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ xương chắc khỏe, phòng loãng xương. 100 g hạnh nhân nguyên chất không đường chỉ chứa khoảng 15 calo nhưng đáp ứng 22% vitamin E, 17% canxi và 9% vitamin D nhu cầu của cơ thể mỗi ngày.

Sữa hạt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ảnh được tạo bởi AI

Sữa yến mạch không chứa lactose hay gluten phù hợp cho phụ nữ hay bị đầy bụng, khó tiêu. Một cốc 240 ml sữa yến mạch cung cấp khoảng 120 calo, 3 g protein, 2 g chất xơ cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin B12, canxi, vitamin D, A. Nhờ giàu dinh dưỡng, sữa yến mạch giúp xương chắc khỏe, tốt cho tim mạch, hỗ trợ duy trì vóc dáng.

Sữa hạt điều giàu canxi và vitamin D, hỗ trợ xương, răng chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương. Mỗi cốc 240 ml sữa hạt điều không đường chỉ chứa khoảng 25 calo, không chứa cholesterol, ít chất béo bão hòa, có lợi cho tim mạch và sức khỏe phụ nữ mang thai.

Sữa óc chó giàu omega-3, protein, khoáng chất giúp ngon giấc, làm đẹp da, giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe não bộ, trí nhớ và phòng ngừa Alzheimer. Sữa óc chó còn có lợi cho tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol.

Sữa hạt sen có nhiều protein, chất xơ, khoáng chất cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng. Uống sữa hạt sen thường xuyên còn hỗ trợ duy trì làn da mịn màng, làm chậm quá trình lão hóa.

Sữa hạt dẻ giàu vitamin E, B6, chất xơ, magie, sắt, kali, axit folic, canxi và protein bảo vệ làn da, hỗ trợ xương chắc khỏe, tăng cường chức năng thần kinh. Sữa hạt dẻ phù hợp cho người ăn chay, ăn kiêng, không dung nạp lactose.

Sữa mè đen phòng ngừa loãng xương cho phụ nữ sau 35 tuổi nhờ hàm lượng canxi, sắt và phốt pho cao. Loại sữa này còn có tác dụng nuôi dưỡng tóc, giảm rụng tóc, hỗ trợ làn da sáng mịn, khỏe đẹp tự nhiên.

Dược sĩ Hòa khuyên nữ giới nên uống sữa hạt đúng thời điểm để tối ưu hiệu quả. Buổi sáng nên dùng khoảng 180-200 ml để cung cấp năng lượng và giảm thèm ăn. Trước hoặc sau tập luyện, uống sữa hạt bổ sung carbohydrate, chất béo lành mạnh, protein, duy trì sức bền. Trước khi ngủ, uống sữa hạnh nhân giàu magie hỗ trợ thư giãn cơ bắp, ngon giấc hơn. Phụ nữ có thể bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên như Lepidium Meyenii chứa amino axit, sterol, alkaloid và glucosinolate hỗ trợ cơ thể sản sinh đủ nội tiết tố, cải thiện sinh lý và làn da.

Đình Diệu