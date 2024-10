7 loại rau người tiểu đường có thể ăn thường xuyên

Ớt chuông đỏ

Các loại vitamin, khoáng chất thiết yếu trong ớt chuông đỏ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cân, hạn chế nguy cơ biến chứng tiểu đường. Chất chống oxy hóa hỗ trợ loại bỏ các gốc tự do gây hại, giảm nguy cơ gặp các biến chứng sức khỏe do bệnh tiểu đường gây ra. Ớt chuông giàu vitamin A và C, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể nếu ăn thường xuyên.