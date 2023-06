7 loại rau củ giúp giảm viêm, ngừa lão hóa

Tỏi, hành tây, cà rốt, rau lá xanh, ớt chuông… là những loại rau củ vừa có giá trị dinh dưỡng vừa chứa các chất giúp giảm viêm, ngừa lão hóa.

Tình trạng viêm xảy ra khi một người bị thương hoặc bị bệnh. Tình trạng viêm trở thành mạn tính khi cơ thể tiếp tục xuất hiện biểu hiện viêm nhiễm ngay cả trong trường hợp không bị chấn thương. Nguyên nhân có thể là do rối loạn tự miễn dịch, uống quá nhiều rượu, căng thẳng và hút thuốc.

Viêm mạn tính cũng liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa. Báo cáo đăng trên tạp chí Aging and Disease thuộc Viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy tình trạng viêm nhiễm không được điều trị có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm tăng tốc độ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Một chế độ ăn uống lành mạnh gồm những thực phẩm có lợi có thể giúp giảm viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa. Dưới đây là những loại rau củ điển hình.

Cà rốt

Cà rốt sống hay nấu chín đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, trong đó một số có thể phát huy khả năng chống viêm. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene (một loại caroten được cơ thể sử dụng để tạo thành vitamin A), hỗ trợ sức khỏe của xương và da, đặc biệt là khi cơ thể già đi. Vitamin A cũng đã được chứng minh là có lợi ích chống viêm.

Theo bài đánh giá đăng trên Journal of Functional Foods, cà rốt có thể làm giảm viêm và stress oxy hóa trong cơ thể, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là loại rau giàu dưỡng chất, giúp làm chậm tốc độ mắc các bệnh tuổi già có liên quan đến chứng viêm mạn tính. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Clinical Nutrition cho thấy sulfurophanes, chất chống oxy hóa tự nhiên có trong bông cải xanh, có thể làm giảm các triệu chứng viêm nhiễm.

Bông cải xanh cũng chứa nhiều canxi, chất xơ và chứa một lượng nước vừa phải, góp phần tăng khả năng chống viêm của loại rau này.

Ớt chuông

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Eat This Not That, các dưỡng chất có trong ớt chuông mang đến lợi ích trong việc kiểm soát chứng viêm để làm chậm quá trình lão hóa. Ớt chuông chứa nhiều vitamin C và vitamin A (là những chất chống oxy hóa tự nhiên), chất xơ và nước. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao có trong ớt chuông cũng giúp giảm viêm trong cơ thể.

Các dưỡng chất có trong ớt chuông mang đến lợi ích trong việc kiểm soát chứng viêm để làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Freepik

Khoai tây

Các chất dinh dưỡng trong khoai tây gồm chất xơ, kali, vitamin C, có thể chống lại các gốc tự do. Trong đó, kali là dưỡng chất đã được chứng minh có thể giúp giảm viêm và đau, đặc biệt là ở những người bị viêm khớp dạng thấp. Hàm lượng chất xơ vượt trội trong khoai tây cũng có liên quan đến việc giảm viêm trong cơ thể.

Rau lá xanh

Rau lá xanh được liệt kê là thực phẩm chống viêm hữu ích vì có hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao. Các loại rau điển hình như rau bina, cải xoăn, rau xà lách, rau diếp chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng viêm nhiễm. Chúng cũng cung cấp cho cơ thể vitamin (A, C, E, K) sắt, kali, canxi, magiê và chất xơ.

Tỏi

Tỏi không chỉ giúp tăng hương vị cho món ăn mà còn mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe, bao gồm cả tác dụng giảm viêm. Tỏi được tạo thành từ organosulfur - các hợp chất chứa lưu huỳnh. Báo cáo công bố trên Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry đã kết luận các hợp chất organosulfur này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa sự phát triển của khối u ung thư.

Hành tây

Loại củ này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng chống viêm hữu ích. Hành tây giàu kali và chất chống oxy hóa gọi là quercetin. Theo Nutrients, quercetin có các đặc tính có lợi cho khả năng miễn dịch và giảm các triệu chứng viêm, thậm chí còn giúp giảm các triệu chứng của một số rối loạn tự miễn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)