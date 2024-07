7 loại quả không làm tăng đường huyết

Quả bơ, mơ, bưởi, dâu tây, chanh, kiwi, có hàm lượng đường thấp, giàu chất xơ, ít làm thay đổi lượng đường trong máu.

Ăn hoa quả có thể giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt, cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, chất xơ góp phần giảm cơn đói. Người tiểu đường nên chọn quả ít đường để tránh làm tăng đường huyết.

Bưởi

Bưởi có vị chua và ngọt nhẹ, là món ăn tráng miệng, làm gỏi, salad, đem lại nhiều lợi ích dinh dưỡng. Bưởi có chỉ số đường huyết thấp, không làm tăng lượng đường trong máu, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hàm lượng đường trong bưởi tương đối thấp, song cung cấp vitamin C dồi dào. Một nửa quả bưởi cỡ trung bình chứa 8,5 g đường và 43% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C có vai trò quan trọng với sức khỏe miễn dịch và hình thành collagen, hỗ trợ cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ nguồn thực vật.

Dâu tây

Dâu tây thuộc nhóm quả mọng, có hàm lượng đường thấp hơn nhiều loại quả khác, khoảng 7 g đường trong một cốc. Dây tây giàu chất xơ, polyphenol và vitamin, chỉ số đường huyết thấp. Ăn dâu tây thường xuyên góp phần cải thiện đáng kể mức hemoglobin A1C (đánh giá đường huyết trung bình trong 2-3 tháng), giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Ăn dâu tây trực tiếp hoặc làm sinh tố, cho vào sữa chua giúp tăng hương vị, ngon miệng.

Dâu tây có hàm lượng đường thấp. Ảnh: Bảo Bảo

Chanh

Với hương vị chua, chanh là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các quả ít đường. Mỗi quả chứa 2,1 g đường và 2,4 g chất xơ. Chanh xanh ít đường hơn chanh vàng, có thể dùng làm đồ uống hoặc mứt chanh sấy khô, không thêm đường và các chất làm ngọt khác.

Việt quất

Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, hàm lượng đường thấp nên không làm tăng đường huyết. Đặc tính oxy hóa giúp hạn chế tác hại do các gốc tự do gây ra ung thư và các bệnh mạn tính khác, góp phần giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Kiwi

Kiwi xanh có chỉ số đường huyết thấp, chứa chất xơ và vitamin dồi dào. Một quả kiwi cung cấp 62% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày, 2,3 g chất xơ, chỉ 48 calo. Bạn có thể ăn riêng kiwi hoặc thêm kiwi thái hạt lựu vào salad, sinh tố.

Bơ

Quả bơ rất ít đường, nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Một quả bơ cỡ vừa chứa ít hơn 0,5 g đường, 9 g chất xơ. Quả bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn, hỗ trợ cơ thể giảm mức cholesterol và tốt cho sức khỏe tim mạch. Ăn bơ mỗi ngày còn hỗ trợ cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa kháng insulin.

Mơ

Mơ là món ăn nhẹ lành mạnh, phù hợp cho người tiểu đường vì ít đường, giàu chất xơ. Ăn nhẹ mơ tươi, cả vỏ hoặc thêm chúng vào các món ăn ít đường khác như salad, sữa chua...

Dù mơ khô có hàm lượng đường cao hơn một chút so với mơ tươi nhưng chỉ số đường huyết tương đối thấp. Kết hợp mơ với thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh như các loại hạt, phô mai giúp làm chậm quá trình hấp thụ và ngăn đường huyết tăng đột biến.

Anh Chi (Theo Health)