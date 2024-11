7 loại hạt giàu protein nên ăn thường xuyên

Đậu nành luộc, đậu đen, hạnh nhân, hạt dẻ cười giàu protein, chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, cơ xương, nâng cao hệ miễn dịch.

Đậu đen

Đậu đen giàu chất chống oxy hóa góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư. Protein và chất xơ tốt cho sức khỏe tim mạch, tiêu hóa. Chỉ số đường huyết (GI) của đậu đen thấp góp phần ổn định lượng đường trong máu.

Đậu lăng

Đậu lăng cung cấp nhiều chất xơ hòa tan, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, góp phần cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi. Loại đậu này có protein, vitamin B, đồng, mangan và sắt. Đây là thực phẩm đa năng vì dễ dàng chế biến chúng thành các món salad thuần chay, nhiều loại súp khác nhau.

Đậu nành

Món ăn giàu chất chống oxy hóa isoflavone giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Đậu nành non luộc cũng chứa chất xơ, giàu vitamin, khoáng chất, protein hoàn chỉnh chứa các axit amin thiết yếu cần thiết để duy trì cơ bắp. Các chất dinh dưỡng này tốt cho quá trình giảm cân, cải thiện bệnh tiểu đường. Luộc hoặc hấp đậu nành non với một chút muối, thêm vào salad đều tốt cho sức khỏe.

Hạnh nhân

28 g hạnh nhân có 164 calo, 6 g protein, 4 g chất xơ, cung cấp một nửa nhu cầu vitamin E cho cơ thể. Vitamin E có thể tăng cường sức khỏe làn da, duy trì các tế bào da khỏe mạnh, bảo vệ da khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa.

Hạt lanh

10 g hạt lanh cung cấp 55 calo, 2 g protein, 3 g chất xơ, giàu axit béo omega-3. Omega-3 trong hạt lanh được gọi là axit alpha-linolenic (ALA), có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Dễ dàng kết hợp hạt lanh trong món ăn như xay vào sinh tố, sữa chua và các loại bánh nướng, bánh mì hoặc sử dụng chúng làm lớp phủ cho salad, ngũ cốc.

Hạt dẻ cười

28 g hạt dẻ cười có 159 calo, 6 g protein, 3 g chất xơ. Món ăn này có thể tăng cường sức khỏe cho mắt do chứa nhiều lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa hỗ trợ thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Chế độ ăn có hạt dẻ cười hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Kali trong loại hạt này có thể chống lại tác động của natri trong cơ thể, thúc đẩy chức năng mạch máu tốt hơn, duy trì huyết áp ổn định.

Hạt chia

Protein, chất xơ, hàm lượng omega-3 cao trong hạt chia cần thiết cho sức khỏe tim mạch và não bộ, giảm nguy cơ ung thư. Tác dụng của chất xơ là kiểm soát tốt lượng đường trong máu, hạ huyết áp, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Photpho, canxi trong thực phẩm này góp phần thúc đẩy xương chắc khỏe, hạn chế gãy xương.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)