7 lầm tưởng thường gặp về sức khỏe tim mạch

Người mắc bệnh tim nên kiêng chất béo, suy tim đồng nghĩa tim ngừng đập, bệnh tiểu đường không ảnh hưởng đến tim là những cách hiểu chưa đúng.

Huyết áp cao tuổi già là bình thường

Khi cơ thể già đi, huyết áp thường tăng lên do thành động mạch bị xơ cứng, buộc tim phải làm việc nhiều. Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn có hại - tim bơm máu mạnh, gây tổn thương động mạch, từ đó khiến cơ quan này phải làm việc vất vả. Theo thời gian, sự căng thẳng này dẫn đến tổn thương cơ tim, tăng tích mỡ trong động mạch, nguy cơ đau tim.

Bệnh tiểu đường không ảnh hưởng đến tim

Kiểm soát lượng đường trong máu rất quan trọng để ngăn ngừa tổn thương các mạch máu nhỏ, có thể dẫn đến những vấn đề như bệnh thận, suy giảm thị lực, tổn thương thần kinh, rối loạn cương dương. Tác động của bệnh tiểu đường lên mạch máu lớn hơn có thể gây ra đau tim, đột quỵ.

Bệnh tim chỉ là vấn đề của nam giới

Nam, nữ đều có thể mắc bệnh tim mạch như bệnh động mạch vành, suy tim, tăng huyết áp. Nguy cơ này tăng theo tuổi tác. Để phòng bệnh, mỗi người nên chủ động phòng ngừa, lên lịch khám sức khỏe định kỳ để đánh giá mức cholesterol, huyết áp...

Người mắc bệnh tim không nên ăn chất béo

Quan niệm này chưa đúng, người bệnh nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Hạn chế chất béo bão hòa, chất béo hydro hóa, chất béo chuyển hóa. Chất béo không bão hòa có trong dầu thực vật, thực phẩm như cá béo có lợi cho sức khỏe.

Một cơn đau tim nhẹ không phải vấn đề lớn

Một cơn đau tim nhẹ cũng có thể là dấu hiệu nghiêm trọng về bệnh tim tiềm ẩn. Chúng thường cảnh báo cơn đau tim, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ quan này trong tương lai.

Suy tim nghĩa là tim ngừng đập

Tim đột ngột ngừng đập trong trường hợp ngừng tim, không phải suy tim. Ở người suy tim, cơ quan này vẫn hoạt động nhưng không bơm máu hiệu quả như bình thường, dẫn đến khó thở, sưng phù ở bàn chân, mắt cá chân hoặc ho dai dẳng, thở khò khè. Trong trường hợp ngừng tim, người bệnh mất ý thức và ngừng thở.

Tim đập nhanh nghĩa là đau tim

Những thay đổi nhẹ về nhịp tim là bình thường. Nhịp tim tăng nhanh khi tập thể dục hoặc khi bạn phấn khích, chậm lại khi ngủ. Hầu hết thời gian, sự thay đổi nhịp tim không có gì đáng lo ngại. Nhưng đôi khi, nó có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này, cần được điều trị.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)