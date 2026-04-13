Đốt điện chữa rối loạn nhịp tim

TP HCMBà Thu, 56 tuổi, bị rối loạn nhịp tim, thường xuyên đau ngực, khó thở, được bác sĩ đốt điện sinh lý qua ống thông phòng ngừa đột tử.

Kết quả điện tâm đồ ghi nhận bà Thu có những khoảng nhịp nhanh bất thường. GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định gắn Holter ECG 24h (thiết bị theo dõi nhịp tim trong 24 giờ). Kết quả cho thấy bà thường xuyên có những cơn nhanh thất ngắn với tần số gần 180 lần/phút, kèm ngoại tâm thu thất dày đặc, chiếm gần một nửa thời gian trong ngày.

Giáo sư Nhân giải thích nhịp nhanh thất là một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, nếu không can thiệp kịp thời có thể gây rung thất, suy tim, ngất, thậm chí đột tử. Ở người bình thường, cơ tim co bóp nhịp nhàng trong tần số sinh lý (dao động khoảng 60-100 lần/phút). Nếu chỉ số PVC/VT (tỷ lệ thời gian rối loạn nhịp thất xảy ra trong một ngày) khoảng 8-10% là có chỉ định triệt đốt, trường hợp bà Thu, con số này lên tới 46%.

Bà Thu chưa muốn làm thủ thuật, chọn uống thuốc trong thời gian đầu nhưng kém đáp ứng, sau đó đồng ý can thiệp đốt điện sinh lý qua ống thông. Bác sĩ đưa các điện cực vào trong tim của người bệnh để dò tìm vị trí ổ loạn nhịp, sau đó sử dụng năng lượng sóng cao tần đốt vùng mô cơ tim gây ra loạn nhịp.

Bác sĩ can thiệp triệt đốt ổ loạn nhịp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo ThS.BS Lê Xuân Hoàng, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, khó khăn khi tiến hành thủ thuật triệt đốt là phải định vị chính xác ổ loạn nhịp, kèm thao tác khéo léo để hạn chế nguy cơ tai biến.

Sau can thiệp bà Thu tỉnh táo, không đau, không còn khó thở hay nặng ngực. Kết quả Holter ECG 24h trước xuất viện cho thấy PVC/VT còn dưới 1%, chứng tỏ tình trạng nhịp nhanh thất đã được kiểm soát.

Theo bác sĩ Hoàng, triệt đốt sai vị trí sẽ kéo dài thời gian thủ thuật, gây phù nề cơ tim, tổn thương cấu trúc lành. Nhiều người thường bỏ qua triệu chứng xây xẩm, hồi hộp, đánh trống ngực, vốn là dấu hiệu điển hình của bệnh lý rối loạn nhịp tim. Bệnh không được phát hiện sớm sẽ âm thầm diễn tiến trong thời gian dài dẫn tới nhiều tai biến nghiêm trọng.

Thu Hà

*Tên người bệnh đã được thay đổi