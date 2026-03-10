7 dấu hiệu cơ thể thừa kẽm

Rối loạn nội tiết tố, mệt mỏi, mất cảm giác thèm ăn, kích ứng da, đau đầu có thể là những dấu hiệu cho thấy cơ thể thừa kẽm.

Kẽm tham gia chuyển hóa, chữa lành vết thương, tăng cường hệ miễn dịch, sản xuất testosteronee, hỗ trợ sức khỏe sinh sản, duy trì thị lực. Nam giới trưởng thành cần khoảng 11 g kẽm mỗi ngày, nữ cần 8 mg. Nếu những chất dinh dưỡng này dư thừa có thể gây hại cho các hoạt động bình thường của cơ thể. Dưới đây là 7 dấu hiệu cho thấy bạn đang dư thừa kẽm.

Kích ứng da

Lượng kẽm dư thừa có thể phá vỡ chức năng hàng rào bảo vệ da, dẫn đến kích ứng da như phát ban, ngứa, mẩn đỏ. Bạn hãy sử dụng sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ và dưỡng ẩm thường xuyên để hỗ trợ quá trình cấp ẩm, phục hồi da.

Mất cân bằng nội tiết tố

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hormone. Tuy nhiên, khoáng chất này dư thừa có thể làm rối loạn cân bằng hormone, dẫn đến những triệu chứng như chu kỳ kinh nguyệt không đều, giảm ham muốn tình dục, thay đổi tâm trạng. Mỗi người nên ăn uống cân bằng chất dinh dưỡng để duy trì sức khỏe hormone.

Triệu chứng thiếu đồng

Việc hấp thụ quá nhiều kẽm cũng cản trở sự hấp thụ đồng, dẫn đến những triệu chứng thiếu đồng như thiếu máu, mệt mỏi, vấn đề về thần kinh. Hãy tiêu thụ thực phẩm giàu đồng như nội tạng động vật, hải sản, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt.

Mệt mỏi

Ngộ độc kẽm có thể gây mệt mỏi, suy nhược, uể oải do ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng, chức năng dẫn truyền thần kinh. Mỗi người hãy ưu tiên giấc ngủ chất lượng, tham gia hoạt động thể chất thường xuyên, ăn uống cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất để hỗ trợ sản sinh năng lượng.

Đau đầu

Nồng độ kẽm cao trong cơ thể có thể gây đau đầu hoặc chứng đau nửa đầu ở người nhạy cảm. Hãy uống đủ nước, kiểm soát căng thẳng, cân nhắc thực hành phương pháp thư giãn hoặc thuốc giảm đau không kê đơn khi cần thiết.

Tiêu chảy

Tiêu thụ quá nhiều kẽm có thể phá vỡ cân bằng vi khuẩn đường ruột, dẫn đến tiêu chảy, phân lỏng. Mỗi người nên tăng cường uống nước để ngăn ngừa mất nước, cân nhắc thực phẩm chức năng chứa men vi sinh để phục hồi vi khuẩn đường ruột có lợi.

Mất cảm giác thèm ăn

Nồng độ kẽm cao làm giảm cảm giác thèm ăn, gây ra vị kim loại trong miệng, dẫn đến giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Ăn uống đa dạng, giàu thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)