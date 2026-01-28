4 loại vitamin cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh

Cơ thể cần vitamin A, C, D và E để tăng cường chức năng miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và góp phần phòng ngừa bệnh tật.

Vitamin D

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo, cần thiết cho xương chắc khỏe, hỗ trợ hệ miễn dịch và góp phần điều hòa tâm trạng. Chất này giúp cơ thể hấp thu canxi và phốt pho. Nếu thiếu hụt có thể gây còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn.

Vitamin D được tổng hợp tự nhiên khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đồng thời có trong cá béo, lòng đỏ trứng, gan, sữa và ngũ cốc tăng cường. Người trưởng thành cần khoảng 600 IU (15 mcg) mỗi ngày, nhu cầu có thể cao hơn ở người lớn tuổi hoặc người ít tiếp xúc ánh nắng.

Vitamin C

Đây là loại vitamin tan trong nước, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, tham gia sản sinh collagen và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm. Đây cũng là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Vitamin C cần thiết cho quá trình lành vết thương, giúp da và nướu răng khỏe mạnh.

Cơ thể không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin C nên cần bổ sung qua chế độ ăn uống hằng ngày. Cam, quýt, chanh, cà chua, ớt chuông là những thực phẩm giàu vitamin này. Người trưởng thành cần khoảng 75-100 mg vitamin C mỗi ngày.

Vitamin A

Vitamin A có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực, đặc biệt giúp mắt thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu, phòng ngừa quáng gà. Chất này còn duy trì sức khỏe làn da và niêm mạc, tạo hàng rào bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây nhiễm trùng.

Vitamin A tồn tại ở hai dạng chính. Vitamin A hoạt tính (retinol) có trong thực phẩm nguồn gốc động vật như trứng, sữa, gan. Carotenoid là tiền chất của vitamin A có nhiều trong rau củ, trái cây màu vàng, cam, xanh đậm như cà rốt, khoai lang. Thiếu vitamin A có thể gây rối loạn thị giác và suy giảm miễn dịch. Người trưởng thành cần khoảng 600-900 mcg vitamin A mỗi ngày, tùy theo giới và tình trạng sức khỏe.

Vitamin E

Vitamin E có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Chất này giúp bảo vệ da và mắt, hỗ trợ chức năng tế bào và góp phần duy trì tuần hoàn máu khỏe mạnh bằng cách hạn chế stress oxy hóa.

Thực phẩm giàu vitamin E gồm hạt hướng dương, hạnh nhân, các loại hạt, dầu thực vật (dầu mầm lúa mì, dầu hướng dương, dầu ô liu), quả bơ và rau xanh như bông cải xanh, rau bina.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)