7 cách tự nhiên giúp giảm mờ mắt

Nghỉ ngơi hợp lý, giữ ẩm cho mắt, bổ sung dinh dưỡng cần thiết và bảo vệ mắt khi ra nắng có thể giảm nhìn mờ.

Tùy vào nguyên nhân gây nhìn mờ, một số biện pháp tự nhiên và thay đổi lối sống có thể giúp cải thiện thị lực.

Nghỉ ngơi và phục hồi

Mắt là cơ quan nhạy cảm, cũng cần được nghỉ ngơi như các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy, nên ngủ đủ giấc và đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Khi làm việc trước máy tính trong thời gian dài, hãy cho mắt nghỉ theo quy tắc 20-20-20, tức cứ sau 20 phút nhìn vào một vật cách xa khoảng 6 m trong 20 giây.

Giữ ẩm cho mắt

Nếu nhìn mờ do khô mắt, bạn có thể chớp mắt vài lần hoặc chườm ấm nhẹ lên mi mắt để massage. Cách này giúp kích thích hoạt động của tuyến meibomius (tuyến tiết dầu ở bờ mi). Sử dụng nước mắt nhân tạo có tác dụng duy trì độ ẩm bề mặt nhãn cầu, hạn chế khô mắt do căng thẳng thị giác.

Bảo vệ mắt, cải thiện chất lượng không khí

Đeo kính râm khi ra nắng giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím. Ưu tiên chọn kính có khả năng chặn cả tia UVA và UVB. Kính râm cũng hữu ích trong thời tiết lạnh, khô, hạn chế gió gây kích ứng mắt. Sử dụng máy tạo ẩm trong môi trường khí hậu khô có thể giảm nguy cơ khô mắt. Tránh để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt vào ban đêm.

Ngừng hút thuốc

Hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý mắt như thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác, đục thủy tinh thể và tổn thương thần kinh thị giác. Khói thuốc cũng có thể làm tình trạng khô mắt nặng hơn.

Tránh các tác nhân gây dị ứng

Để phòng ngừa và kiểm soát dị ứng, nên hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Ví dụ, nếu dị ứng với bụi, hãy vệ sinh phòng ngủ thường xuyên để tránh tích tụ bụi - yếu tố có thể ảnh hưởng đến mắt khi ngủ.

Nếu dị ứng do yếu tố ngoài trời, nên đóng cửa sổ và sử dụng hệ thống điều hòa có bộ lọc không khí để giảm dị nguyên. Khi các biện pháp trên không hiệu quả, bạn có thể trao đổi với bác sĩ về thuốc nhỏ mắt kháng histamin.

Bổ sung axit béo omega-3, vitamin A

Tăng cường thực phẩm giàu omega-3 như cá béo, hạt lanh, quả óc chó trong chế độ ăn có thể mang lại lợi ích cho người có triệu chứng khô mắt. Nếu dùng thực phẩm bổ sung omega-3, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì chúng có thể tương tác với một số thuốc.

Chế độ ăn thiếu vitamin A có thể dẫn đến khô mắt và các vấn đề thị lực khác, bao gồm nhìn mờ. Carotenoid là tiền chất của vitamin A có trong thực vật như khoai lang, cà rốt, cải xoăn, bí đỏ... Nhu cầu vitamin A khuyến nghị hằng ngày là khoảng 900 mcg đối với nam và 700 mcg đối với nữ.

Vệ sinh kính áp tròng đúng cách

Nếu sử dụng kính áp tròng, cần rửa tay trước khi thao tác và vệ sinh kính đúng quy trình. Nên khử trùng kính theo hướng dẫn của nhà sản xuất và không đeo kính áp tròng khi ngủ vì có thể gây nguy hiểm cho mắt.

Nếu thị lực ngày càng mờ và kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra, khám mắt toàn diện và thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết.

Bảo Bảo (Theo Healthline)