5 thực phẩm giàu omega-3 tốt cho mắt

Ăn dầu hạt lanh có lợi cho người mắc chứng khô mắt. Khô mắt có thể gây ngứa rát, châm chích hoặc nóng bừng ở mắt. Trong một số trường hợp, nó có thể gây ra các vấn đề về thị lự như nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng.

Dầu hạt lanh được chiết xuất từ ​​hạt lanh chín bằng phương pháp ép lạnh nên giàu axit béo omega-3. Bạn có thể thêm loại dầu này vào sinh tố, sốt salad, nước chấm…