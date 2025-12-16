5 thực phẩm giàu omega-3 tốt cho mắt

Cá hồi cung cấp các axit béo omega-3 dồi dào, rất tốt cho mắt. Để cơ thể nhận được lợi ích tối ưu, hãy chọn cá hồi đánh bắt tự nhiên thay vì cá hồi nuôi, cân nhắc nướng hoặc áp chảo với thảo mộc và chanh.
Cá hồi cung cấp các axit béo omega-3 dồi dào, rất tốt cho mắt. Để cơ thể nhận được lợi ích tối ưu, hãy chọn cá hồi đánh bắt tự nhiên thay vì cá hồi nuôi, cân nhắc nướng hoặc áp chảo với thảo mộc và chanh.
Cá thu cũng giàu chất béo lành mạnh, hỗ trợ phát triển thị giác, sức khỏe võng mạc và phòng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Các loại axit béo cũng được biết đến với tác dụng giảm triệu chứng khô mắt bằng cách hỗ trợ màng nước mắt và giảm viêm.
Cá thu cũng giàu chất béo lành mạnh, hỗ trợ phát triển thị giác, sức khỏe võng mạc và phòng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Các loại axit béo cũng được biết đến với tác dụng giảm triệu chứng khô mắt bằng cách hỗ trợ màng nước mắt và giảm viêm.
Ăn dầu hạt lanh có lợi cho người mắc chứng khô mắt. Khô mắt có thể gây ngứa rát, châm chích hoặc nóng bừng ở mắt. Trong một số trường hợp, nó có thể gây ra các vấn đề về thị lự như nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng.
Dầu hạt lanh được chiết xuất từ hạt lanh chín bằng phương pháp ép lạnh nên giàu axit béo omega-3. Bạn có thể thêm loại dầu này vào sinh tố, sốt salad, nước chấm…
Ăn dầu hạt lanh có lợi cho người mắc chứng khô mắt. Khô mắt có thể gây ngứa rát, châm chích hoặc nóng bừng ở mắt. Trong một số trường hợp, nó có thể gây ra các vấn đề về thị lự như nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng.
Dầu hạt lanh được chiết xuất từ hạt lanh chín bằng phương pháp ép lạnh nên giàu axit béo omega-3. Bạn có thể thêm loại dầu này vào sinh tố, sốt salad, nước chấm…
Hạt óc chó không chỉ nhiều omega-3 mà còn có vitamin E, kẽm. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Đây là tình trạng tổn thương điểm vàng (vùng trung tâm của võng mạc) gây suy giảm hoặc mất thị lực.
Hạt óc chó không chỉ nhiều omega-3 mà còn có vitamin E, kẽm. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Đây là tình trạng tổn thương điểm vàng (vùng trung tâm của võng mạc) gây suy giảm hoặc mất thị lực.
Hạt chia có kích thước nhỏ nhưng hàm lượng axit béo omega-3 cao. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần giảm tổn thương do oxy hóa ở thủy tinh thể, võng mạc đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể cho mắt. Thêm hạt chia vào nước lọc hoặc sữa chua, bánh pudding để tận dụng lợi ích tối đa từ thực phẩm bổ dưỡng này.
Hạt chia có kích thước nhỏ nhưng hàm lượng axit béo omega-3 cao. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần giảm tổn thương do oxy hóa ở thủy tinh thể, võng mạc đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể cho mắt. Thêm hạt chia vào nước lọc hoặc sữa chua, bánh pudding để tận dụng lợi ích tối đa từ thực phẩm bổ dưỡng này.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI