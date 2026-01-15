Nên dùng nước mắt nhân tạo thế nào?

Tôi sử dụng nước mắt nhân tạo khoảng hơn 10 lần mỗi ngày nhưng mắt vẫn khô, rát. Tôi nên điều chỉnh liều dùng và tần suất như thế nào? (Mỹ Uyên, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nước mắt nhân tạo là dung dịch giúp bổ sung độ ẩm, làm trơn bề mặt nhãn cầu, giảm cảm giác cộm, rát thường do làm việc nhiều với máy tính, điện thoại hoặc ở trong môi trường điều hòa gây ra. Tuy nhiên, nếu nhỏ mắt nhân tạo liên tục, trên 4-6 lần mỗi ngày không theo tư vấn của bác sĩ có thể gây ra nhiều hệ lụy cho mắt.

Khi nhỏ quá thường xuyên, mắt có thể suy giảm khả năng điều tiết tự nhiên. Hệ quả là khô mắt không được cải thiện mà còn nặng hơn khi ngừng sử dụng.

Bác sĩ Tùng kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu dùng nước mắt nhân tạo quá hạn sử dụng sau khi mở nắp hoặc không bảo quản đúng cách cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn. Như khi đầu chai chạm vào mi mắt, lông mi đang có bụi bẩn, mascara hoặc tay bẩn có thể làm dung dịch bị nhiễm khuẩn. Nếu tiếp tục nhỏ vào mắt, vi khuẩn dễ xâm nhập, gây viêm kết mạc hoặc nặng hơn là viêm giác mạc. Trước khi sử dụng nước mắt nhân tạo, bạn phải rửa tay sạch, không chạm đầu lọ vào mắt và phải dùng sản phẩm còn hạn sử dụng.

Nên lưu ý một số nước mắt nhân tạo có chất bảo quản, do đó cần nhỏ đúng số lần theo chỉ định của bác sĩ để tránh làm phản tác dụng gây khô mắt. Hiện chưa rõ bạn nhỏ mắt bằng nước mắt nhân tạo có chất bảo quản hay không, tuy nhiên cần giảm số lần nhỏ mắt xuống còn 4-6 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 3-4 tiếng để mắt cân bằng điều tiết, tự sản xuất nước mắt tự nhiên. Bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Mắt uy tín để được khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh tình trạng khô rát nặng hơn.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM