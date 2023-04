7 cách phục hồi năng lượng, tinh thần sau say rượu

Uống nhiều nước, bổ sung vitamin B và carbohydrate, tập thể dục… giúp phục hồi tinh thần, lấy lại năng lượng sau uống nhiều rượu.

Nhiều người sau uống rượu say gặp tình trạng buồn nôn, đau dạ dày, mệt mỏi, nhức đầu, trí nhớ suy giảm, tinh thần uể oải, thiếu tỉnh táo và tập trung ảnh hưởng sinh hoạt và công việc...Thậm chí có thể mất nước (do đi tiểu nhiều, giấc ngủ gián đoạn) gây nguy hiểm.

Dưới đây là 7 cách giúp phục hồi sức khỏe và tinh thần sau say rượu.

Uống nhiều nước

Đây là cách để bổ sung nước bị mất do nôn ói, đi tiểu nhiều tránh tình trạng mất nước. Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng rượu và Nghiện rượu Mỹ, rượu là một chất lợi tiểu khiến bạn đi tiểu nhiều hơn, có thể mất tới một lít nước tiểu trong vài giờ sau khi uống 4 ly rượu.

Uống nước giúp phục hồi chất lỏng cần thiết, giúp máu và hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy đến các mô, loại bỏ chất thải sau tiêu thụ rượu quá mức. Bổ sung nước có thể giảm bớt nôn nao, giúp tinh thần tỉnh táo và dễ chịu hơn.

Uống đồ uống thể thao chứa các khoáng chất (natri, kali, magie, canxi) là chất điện giải giúp bổ sung các chất dinh dưỡng, bù nước nhanh chóng, tăng năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, tiêu thụ các thực phẩm giàu nước như dưa hấu, dưa leo có thể giảm tình trạng mất nước, giảm cảm giác nôn nao, bạn sẽ tỉnh táo hơn.

Uống trà hoa cúc

Theo Tổ chức Từ bỏ rượu (Anh), rượu có thể khiến cơ thể suy nhược, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần do mất nước, lượng đường trong máu thấp và sản xuất hormone quá mức. Uống trà hoa cúc giúp phục hồi sau cơn say, làm dịu cảm giác choáng ngợp, bồn chồn do uống rượu. Ngoài ra, hoa cúc có thể hỗ trợ giấc ngủ và giảm đau bụng. Trà gừng (hoặc ăn gừng tươi) giảm buồn nôn và nôn, cảm giác nôn nao sau uống rượu.

Trà hoa cúc làm dịu cảm giác bồn chồn do uống rượu. Anh: Freepik

Bổ sung vitamin B và C

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, vitamin B chịu trách nhiệm về năng lượng, chức năng não, giữ cho hệ miễn dịch và hệ thần kinh hoạt động bình thường. Sự cạn kiệt vitamin B do cơ thể thải rượu ra gây mệt mỏi và mức năng lượng thấp. Ăn trứng giàu vitamin B giúp sản xuất năng lượng sau say rượu, phục hồi chức năng não và thần kinh. Bổ sung protein nạc (thịt gà, thịt heo nạc) làm cơ thể nhanh phục hồi.

Sử dụng rượu làm hệ thống miễn dịch suy yếu, giảm khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Để ngăn ngừa cảm lạnh, virus, các bệnh tiềm ẩn liên quan đến rượu, bảo vệ hệ thống miễn dịch, hãy bổ sung thực phẩm giàu vitamin C như bông cải xanh, cam, ớt chuông đỏ, kiwi, dâu tây...

Bổ sung carbohydrate

Theo Hệ thống Y tế Johns Hopkins (Mỹ), rượu có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, góp phần gây ra sự mệt mỏi, khó chịu và suy nhược thần kinh. Uống quá nhiều rượu tác động tiêu cực đến quá trình chuyển hóa glucose, ăn một bữa ăn nhẹ có nhiều carbohydrate (carb) và đường làm tăng lượng đường trong máu và cung cấp năng lượng. Sau một đêm say rượu, hãy ăn một bát mỳ gà hoặc phở vào buổi sáng, thịt gà cung cấp protein, mì và phở cung cấp carb tạo năng lượng chống mệt mỏi, suy nhược thần kinh.

Tập thể dục

Tập thể dục làm tăng lưu lượng oxy lên não và tăng các hormone cải thiện tâm trạng, hỗ trợ mức năng lượng sau say rượu, tăng khả năng đào thải độc tố từ rượu ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, tỉnh lại sau khi uống quá nhiều rượu, bạn chỉ nên tập ở cường độ thấp đến trung bình, vì tình trạng say rượu vẫn tác động tiêu cực đến khả năng nhận thức, khả năng kiểm soát vận động và phối hợp. Nếu cảm thấy không khỏe, người còn nôn nao bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi bộ nhẹ. Tình trạng nôn nao do rượu làm suy giảm khả năng chú ý, ra quyết định và phối hợp cơ bắp. Trong quá trình tập uống đủ nước để tránh mất nước.

Ngủ nhiều hơn

Theo Tổ chức Giấc ngủ Mỹ, ban đầu, say rượu có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ tuy nhiên sau đó rượu làm gián đoạn nhịp sinh học và ngăn cản giấc ngủ, khó chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ kém tăng cáu kỉnh và trầm cảm, uống nhiều rượu làm trầm trọng thêm những tác động này. Sau cơn say, hãy ăn một bữa giàu carbohydrate, rau và protein rồi đi ngủ (ngủ càng nhiều càng tốt) để bù lại năng lượng đã mất, giúp tinh thần tỉnh táo và phục hồi nhanh hơn.

Dùng thuốc giảm đau

Nếu đau đầu hoặc đau nhức cơ thể sau say rượu, có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm không steroid không kê đơn. Một số thuốc giảm đau có thể gây kích ứng dạ dày, nếu bị đau dạ dày nên hỏi bác sĩ trước khi dùng. Tránh thuốc giảm đau có chứa acetaminophen vì nó được chuyển hóa ở gan, một số ít trường hợp người còn lượng cồn tồn trong máu uống liều cao có thể gây độc.

Mai Cat

(Theo Everyday Health)