7 biến chứng của viêm dạ dày ruột

Mất nước, mắc hội chứng ruột kích thích, phình động mạch chủ… là các biến chứng thường gặp ở người bệnh viêm dạ dày ruột (cúm dạ dày).

Viêm dạ dày ruột là bệnh phổ biến gây tiêu chảy, nôn mửa và đau dạ dày kéo dài (thường dưới một tuần). Tình trạng này đôi khi có thể gây ra các biến chứng bất thường, các vấn đề thứ phát nguy hiểm. Dưới đây là 7 biến chứng thường gặp của bệnh.

Mất nước

Mất nước là biến chứng phổ biến nhất của cúm dạ dày. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể mất chất lỏng và chất điện giải không được bù lại do bị nôn hoặc tiêu chảy. Mất nước nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người già và người có hệ miễn dịch suy yếu. Nếu bị mất nước nghiêm trọng, người bệnh cần phải đến bệnh viện để được truyền dịch qua đường tĩnh mạch.

Mất nước có thể dẫn đến các vấn đề như chấn thương do nhiệt (tình trạng mất nước khiến cơ thể dễ bị say nắng, nếu không điều trị kịp có thể đe dọa tính mạng), sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc suy thận. Mất nước trầm trọng có thể gây co giật, động kinh, sốc giảm thể tích (xảy ra khi lượng máu thấp làm giảm huyết áp và lượng oxy trong cơ thể). Người bệnh nên uống thêm nước và trong một số trường hợp uống dung dịch bù nước để ngăn ngừa mất nước.

Thay đổi hệ vi sinh đường ruột

Cúm dạ dày có thể làm thay đổi sự cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruôt (giảm số lượng và chủng loại vi khuẩn tốt trong ruột) gây nên các vấn đề về tiêu hóa, làm đau bụng, tiêu chảy kéo dài.

Cúm dạ dày gây tiêu chảy và nôn mửa. Ảnh: Freepik

Hội chứng ruột kích thích

Người mắc cúm dạ dày có thể mắc hội chứng ruột kích thích sau nhiễm trùng. Tình trạng này gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, co thắt dạ dày hoặc táo bón. Biến chứng này có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Viêm đại tràng và bệnh Crohn

Một số người bị cúm dạ dày có thể phát triển bệnh viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Bệnh Crohn là bệnh viêm ruột mạn tính thường ảnh hưởng đến đoạn xa của hồi tràng và ruột già nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của đường tiêu hóa. Triệu chứng gồm tiêu chảy, đau bụng, áp xe, rò trong ngoài và tắc đường ruột có thể phát sinh.

Hai bệnh viêm ruột này phát sinh có thể do một phản ứng bất thường của hệ thống miễn dịch. Viêm đại tràng xuất huyết có thể xảy ra khi bạn bị viêm dạ dày ruột do vi khuẩn escherichia coli (e.coli), gây tiêu chảy ra máu và các vấn đề khác.

Phình động mạch

Cúm dạ dày có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng phình động mạch chủ (mạch máu chính mang máu từ tim đến các phần còn lại của cơ thể). Nguy cơ này cao hơn trong vòng 3 tháng sau khi nhiễm khuẩn salmonella. Lúc đầu, bệnh có thể không gây ra triệu chứng nhưng nếu mạch máu vỡ thì có thể dẫn đến tử vong.

Viêm khớp phản ứng

Viêm khớp phản ứng, một dạng viêm khớp gây đau đớn (còn được gọi là hội chứng reiter) xảy ra trong phản ứng với nhiễm trùng do khuẩn salmonella, campylobacte, yersinia, shigella, e.coli, vibrio hoặc các vi khuẩn khác gây ra.

Triệu chứng bệnh gồm đau, đỏ và sưng khớp, nhất là ở đầu gối, mắt cá chân và bàn chân. Một số người có thể bị sưng màng lót mắt (viêm kết mạc) hoặc viêm đường tiết niệu. Các triệu chứng thường kéo dài từ 3-12 tháng, một số gặp các triệu chứng tái phát hoặc trở thành mạn tính.

Biến chứng cúm dạ dày khi mang thai

Phụ nữ mang thai có thể bị cúm dạ dày trong thai kỳ. Hầu hết bệnh sẽ khỏi mà không gặp vấn đề, tuy nhiên, một số có thể dẫn đến các biến chứng như: mất nước có thể dẫn đến sinh non, sẩy thai, sinh con nhẹ cân và thai chết lưu. Bạn nên đi khám bác sĩ nếu đang mang thai và có các triệu chứng cúm dạ dày. Phụ nữ mang thai mắc cúm dạ dày nên uống nhiều nước và nghỉ ngơi đầy đủ.

Hầu hết người bị cúm dạ dày sẽ hồi phục mà không gặp bất kỳ vấn đề lâu dài. Tuy nhiên, bạn nên đi khám bác sĩ nếu gặp biến chứng liên quan đến bệnh này, phòng trường hợp nguy hiểm tính mạng.

Mai Cat

(Theo Everyday Health)