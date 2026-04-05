6 việc làm sau khi thức dậy giúp kiểm soát huyết áp

Hít thở sâu, tránh ăn sáng nhiều đường và tập thể dục nhẹ giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ tuần hoàn máu và kiểm soát huyết áp.

Tập hít thở sâu

Bắt đầu ngày mới bằng các bài tập hít thở sâu hoặc thiền định giúp giảm hormone căng thẳng - yếu tố có thể làm tăng huyết áp. Thói quen này còn làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ chức năng tim mạch và cải thiện độ nhạy insulin. Tập thở còn giúp tăng sự tỉnh táo, ngủ ngon hơn, tăng cường sự kết nối giữa tâm trí với cơ thể.

Hạn chế thực phẩm nhiều đường, chế biến sẵn trong bữa sáng

Mỗi người nên chọn thực phẩm nguyên chất, tránh món nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn vì chúng dễ làm tăng đột biến lượng đường trong máu, tăng kháng insulin. Bữa ăn cân bằng góp phần ổn định mức năng lượng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bổ sung chất xơ, chất béo lành mạnh, protein giúp tạo cảm giác no, giảm thèm ăn, tăng chức năng trao đổi chất, tốt cho tiêu hóa.

Đi bộ

Thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ buổi sáng có thể giúp kích thích tuần hoàn máu, cải thiện quá trình chuyển hóa glucose, hạ huyết áp. Tập thể dục buổi sáng thường xuyên có lợi cho sức khỏe người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp.

Uống nước chanh ấm

Bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm pha cốt chanh có tác dụng thanh lọc cơ thể. Chanh chứa vitamin C, góp phần hạ huyết áp, kiểm soát lượng đường trong máu. Thói quen đơn giản này thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ăn hạnh nhân

Ngâm hạnh nhân qua đêm, ăn khi bụng đói cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Hạnh nhân giàu magie, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Nhờ giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, hạnh nhân góp phần kiểm soát lượng đường trong máu.

Uống nước quế

Uống nước quế thường xuyên có thể giúp cải thiện chức năng insulin và giảm lượng đường trong máu. Đặc tính chống viêm của quế cũng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Người bệnh cao huyết áp nên kết hợp chặt chẽ giữa thay đổi lối sống và tuân thủ điều trị y tế. Các biện pháp quan trọng bao gồm giảm muối, ăn rau quả giàu kali, duy trì cân nặng lý tưởng, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)