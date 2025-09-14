6 tư thế yoga tăng cường sức khỏe cho phụ nữ tuổi 40

Tư thế tam giác (trikonasana) cải thiện sự cân bằng, kéo giãn cột sống, tăng cường sức mạnh cho đôi chân.

Cách thực hiện:

Người tập thực hiện từ tư thế chiến binh II, duỗi thẳng chân phải.

Đưa tay phải về phía trước, sau đó hạ xuống ống chân hoặc mắt cá chân, duỗi thẳng cánh tay trái lên trên.

Giữ thẳng từ đầu ngón tay trái đến bàn chân trái. Giữ trong 5-10 nhịp thở, sau đó đổi bên.