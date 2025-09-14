6 tư thế yoga tăng cường sức khỏe cho phụ nữ tuổi 40

Tư thế em bé (balasana) có tác dụng thư giãn, làm dịu tâm trí, nâng cao sức khỏe tổng thể.
Cách thực hiện:
Quỳ trên thảm và ngồi xuống bằng gót chân.
Duỗi thẳng tay về phía trước và hạ thấp thân mình giữa hai đùi.
Đặt trán lên thảm và hít thở sâu trong vài nhịp.
Ngồi gập người về phía trước (paschimottanasana) giúp kéo căng gân kheo, lưng dưới, thúc đẩy sự thư giãn.
Cách thực hiện:
Ngồi duỗi thẳng chân ra phía trước.
Hít vào, kéo dài cột sống và thở ra khi đưa tay về phía bàn chân.
Giữ tư thế trong 5 nhịp thở, cảm nhận sự căng giãn ở phía sau chân.
Tư thế chó úp mặt (adho mukha svanasana) hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho cánh tay và chân, kéo giãn cột sống cùng gân kheo.
Cách thực hiện:
Bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối.
Co các ngón chân lại và nâng hông lên, duỗi thẳng chân và tay tạo thành hình chữ "V" ngược.
Thư giãn cổ và giữ nguyên trong 5 nhịp thở.
Tư thế tam giác (trikonasana) cải thiện sự cân bằng, kéo giãn cột sống, tăng cường sức mạnh cho đôi chân.
Cách thực hiện:
Người tập thực hiện từ tư thế chiến binh II, duỗi thẳng chân phải.
Đưa tay phải về phía trước, sau đó hạ xuống ống chân hoặc mắt cá chân, duỗi thẳng cánh tay trái lên trên.
Giữ thẳng từ đầu ngón tay trái đến bàn chân trái. Giữ trong 5-10 nhịp thở, sau đó đổi bên.
Tư thế cây cầu (setu bandhasana) có thể tăng cường sức mạnh cho lưng, kéo giãn ngực và cột sống, giảm căng thẳng.
Cách thực hiện:
Nằm ngửa, đầu gối cong và hai chân mở rộng bằng hông.
Đẩy chân, nâng hông lên trong khi ép chặt hai bả vai vào nhau.
Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở trước khi hạ hông xuống
Tư thế xác chết (savasana) tạo ra sự thư giãn trong tâm trí, cải thiện chất lượng giấc ngủ, điều hòa huyết áp và nhịp tim.
Cách thực hiện:
Nằm ngửa, hai chân dang rộng thoải mái, hai tay để dọc theo thân mình, lòng bàn tay hướng lên trên.
Nhắm mắt lại để thư giãn.
Giữ nguyên tư thế này trong 5-10 phút, tập trung vào hơi thở.
Lê Nguyễn (Theo Health Shots)
Ảnh: AI