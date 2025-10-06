6 trái cây nên ăn thường xuyên để giảm cân

Trái bơ chứa nhiều calo nhưng giàu chất béo lành mạnh (omega-3) và chất xơ, góp phần kiểm soát cơn thèm ăn. Bơ chứa nhiều chất xơ, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong đường ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh - yếu tố quan trọng với người giảm cân. Người béo phì, thừa cân nên hạn chế thêm đường, sữa hoặc chất làm ngọt khi ăn bơ.
Bưởi giúp giảm nồng độ insulin, thúc đẩy giảm cân. Loại trái cây này giàu chất xơ và ít calo, không lo tích tụ mỡ sau ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Bạn có thể nhâm nhi một ít bưởi để tráng miệng sau ăn sáng hoặc ăn bưởi trước bữa trưa giúp tạo cảm giác no lâu. Uống nước bưởi có tác dụng hỗ trợ thải độc gan, giảm cân.
Cam có hàm lượng cao vitamin C và chất xơ. Bạn có thể ăn cam mỗi ngày vừa bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng vừa thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ bụng.
Dứa chứa enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Hàm lượng chất xơ và nước cao cũng có lợi cho việc giảm cân. Nên chọn dứa ngọt để ăn thường xuyên mà không ảnh hưởng đến dạ dày. Người có vấn đề về đường huyết cần hạn chế ăn dứa và uống nước ép vì dễ làm tăng lượng đường trong máu.
Táo giàu chất xơ và nước, ít calo giúp no lâu hơn và giảm cân. Chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm và kiểm soát cân nặng khi ăn thường xuyên. Bạn có thể dùng táo như món nhẹ hoặc làm salad đều được.
Dưa hấu có quanh năm, giá rẻ, tiện lợi khi sử dụng. Trái cây này ít calo và chứa nhiều nước làm tăng cảm giác no lâu, bổ sung chất xơ hỗ trợ giảm cân. Ngoài nhâm nhi trực tiếp như món tráng miệng, bạn có thể ăn salad dưa hấu, sinh tố để thay đổi khẩu vị, bớt nhàm chán.
Anh Chi (Theo WebMD, Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy