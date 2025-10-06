6 trái cây nên ăn thường xuyên để giảm cân

Dứa chứa enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Hàm lượng chất xơ và nước cao cũng có lợi cho việc giảm cân. Nên chọn dứa ngọt để ăn thường xuyên mà không ảnh hưởng đến dạ dày. Người có vấn đề về đường huyết cần hạn chế ăn dứa và uống nước ép vì dễ làm tăng lượng đường trong máu.