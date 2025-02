6 trái cây giúp giảm cân nên ăn thường xuyên

Cam giàu vitamin C, chất dinh dưỡng hỗ trợ chức năng miễn dịch cũng như sản xuất collagen, xương và sức khỏe làn da. Vitamin C còn có khả năng tăng cường đốt cháy chất béo trong cơ thể. Một trái cam cung cấp 77 calo và 86,5 mg vitamin C, tương đương 96% nhu cầu vitamin C cơ thể cần một ngày.