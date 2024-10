6 thực phẩm kích thích mọc tóc

Quả mọng​ như dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều hợp chất có lợi và vitamin hỗ trợ sự phát triển của mái tóc. Chúng còn giàu vitamin C với đặc tính chống oxy hóa, có thể bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại do các phân tử gốc tự do gây ra. Ăn quả mọng cùng sữa chua để tăng thêm lượng protein thúc đẩy mái tóc chắc khỏe.