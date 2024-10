Lợi ích khi ăn các món chua

Món ăn chua như trái cây họ cam quýt, thực phẩm lên men có thể cải thiện tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ sức khỏe răng miệng.

Những thực phẩm chua có tính axit do chứa các axit hữu cơ như axit citric, acetic hoặc lactic. Chúng gồm nhiều loại như trái cây (me, anh đào chua, chanh, cam, quất, bưởi), sản phẩm sữa lên men (sữa chua, kem chua), rau lên men (dưa chua, kim chi), giấm... Các món này không chỉ có tác dụng làm tăng hương vị của món ăn mà còn đem đến một số lợi ích sức khỏe.

Cải thiện tiêu hóa

Men vi sinh được tạo ra khi lên men thực phẩm như sữa chua có thể làm giảm các vấn đề về tiêu hóa. Chúng kích thích nước bọt và dịch hỗ trợ tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng, giảm đầy hơi và khó tiêu.

Bổ sung vitamin C

Nhiều thực phẩm chua như trái cây họ cam quýt, có nhiều vitamin C, hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe làn da. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g chanh, cam lần lượt cung cấp 53 mg và 53,2 mg vitamin C. Loại vitamin này còn có tác dụng tăng cường hấp thu sắt. Người ăn chay và thuần chay bổ sung rau quả chứa vitamin C hỗ trợ phòng thiếu sắt.

Giảm triệu chứng lo âu

Ăn món có vị chua có thể có ích cho người bị hoảng loạn, lo âu. Sự hoảng loạn xảy ra khi hạch hạnh nhân kích hoạt phản ứng bỏ chạy hoặc chiến đấu. Hương vị chua kích thích não bộ nhanh chóng chuyển sự chú ý sang vị giác mạnh mẽ. Nhờ đó làm suy yếu hạch hạnh nhân (phần cảm giác của não), giúp tiếp cận tốt hơn với vỏ não trước (phần đưa ra suy nghĩ trong não). Kết quả là vỏ não trước gửi thông điệp đến phần cảm giác rằng cơ thể không gặp nguy hiểm thực sự.

Men vi sinh được tạo ra khi lên men thực phẩm dưa chua, tốt cho tiêu hóa. Ảnh: Bùi Thuỷ

Kiểm soát cân nặng

Hương vị chua có thể giúp hạn chế sự thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no, có lợi cho kiểm soát cân nặng. Chúng cũng chứa vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Những vi khuẩn này điều chỉnh hệ thống tiêu hóa cùng khả năng miễn dịch cơ thể. Hệ thống tiêu hóa hoạt động trơn tru cùng khả năng đề kháng mạnh mẽ giúp duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

Giảm viêm

Thực phẩm lên men còn góp phần đẩy lùi tình trạng viêm. Viêm nhiễm kéo dài thúc đẩy các tế bào kích hoạt chất béo. Điều này khiến cơ thể tích trữ chất béo nhiều hơn, thay vì đốt cháy nó. Tình trạng viêm không chỉ cản trở mục tiêu giảm cân mà còn tăng nguy cơ mắc các vấn đề rối loạn chuyển hóa như mỡ máu, tiểu đường...

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Tính axit của thực phẩm chua góp phần giảm vi khuẩn có hại trong miệng, nhờ đó phòng nguy cơ mắc các vấn đề nha chu. Tuy nhiên, axit quá cao có thể ảnh hưởng đến men răng, do đó chỉ nên dùng chúng ở mức độ vừa phải. Chẳng hạn ăn một miếng trái cây tráng miệng hoặc một khẩu phần nhỏ thực phẩm lên men trong một lần.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Thực phẩm chua có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có lợi cho người đang kiểm soát đường huyết. Anthocyanin là chất chống oxy hóa có trong quả anh đào chua còn có vai trò hỗ trợ phòng tránh bệnh tiểu đường type 2.

Cung cấp nước cho cơ thể

Nhiều loại thực phẩm chua như trái cây họ cam quýt, có hàm lượng nước cao. Chúng ngăn ngừa mất nước và duy trì cân bằng chất lỏng tổng thể trong cơ thể.

Mọi người lưu ý kết hợp thực phẩm chua với các nhóm thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng. Chú ý đến cách cơ thể phản ứng, nếu cảm thấy khó chịu như trào ngược axit hoặc các vấn đề về tiêu hóa, thận, hãy cân nhắc giảm lượng ăn vào.

Bảo Bảo (Theo Healh Shots)