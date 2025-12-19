6 thực phẩm giúp tiêu hóa tốt hơn gừng

Gừng thường được dùng để làm dịu đau bụng và buồn nôn. Các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng giúp kích thích tiết enzyme tiêu hóa, dịch vị và mật, từ đó hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài gừng, sữa chua lên men cung cấp lợi khuẩn, góp phần phục hồi hệ vi sinh đường ruột và giảm các vấn đề như táo bón, tiêu chảy. Nên chọn sữa chua không đường và thêm một ít hạt để bổ sung protein cùng chất béo lành mạnh cho đường ruột.