6 thực phẩm giúp tiêu hóa tốt hơn gừng

Gừng thường được dùng để làm dịu đau bụng và buồn nôn. Các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng giúp kích thích tiết enzyme tiêu hóa, dịch vị và mật, từ đó hỗ trợ tiêu hóa.
Ngoài gừng, sữa chua lên men cung cấp lợi khuẩn, góp phần phục hồi hệ vi sinh đường ruột và giảm các vấn đề như táo bón, tiêu chảy. Nên chọn sữa chua không đường và thêm một ít hạt để bổ sung protein cùng chất béo lành mạnh cho đường ruột.
Gừng thường được dùng để làm dịu đau bụng và buồn nôn. Các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng giúp kích thích tiết enzyme tiêu hóa, dịch vị và mật, từ đó hỗ trợ tiêu hóa.
Ngoài gừng, sữa chua lên men cung cấp lợi khuẩn, góp phần phục hồi hệ vi sinh đường ruột và giảm các vấn đề như táo bón, tiêu chảy. Nên chọn sữa chua không đường và thêm một ít hạt để bổ sung protein cùng chất béo lành mạnh cho đường ruột.
Dưa cải bắp muối chua được làm từ bắp cải lên men, hỗ trợ sức khỏe đường ruột nhờ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi. Các loại rau củ lên men khác như kim chi, cà rốt cũng bổ sung men vi sinh và chất xơ, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Dưa cải bắp muối chua được làm từ bắp cải lên men, hỗ trợ sức khỏe đường ruột nhờ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi. Các loại rau củ lên men khác như kim chi, cà rốt cũng bổ sung men vi sinh và chất xơ, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Bạc hà chứa menthol có tác dụng thư giãn cơ đường tiêu hóa, nhờ đó giảm đầy hơi và chướng bụng. Thay vì trà gừng, bạn có thể uống trà bạc hà vào buổi sáng hoặc chiều để tiêu hóa tốt hơn.
Bạc hà chứa menthol có tác dụng thư giãn cơ đường tiêu hóa, nhờ đó giảm đầy hơi và chướng bụng. Thay vì trà gừng, bạn có thể uống trà bạc hà vào buổi sáng hoặc chiều để tiêu hóa tốt hơn.
Hạt chia giàu chất xơ hòa tan, có khả năng hút nước trong đường tiêu hóa, giúp tăng nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Bạn có thể pha hạt chia với nước uống hoặc rắc lên salad, thêm vào sinh tố để bổ sung chất xơ.
Hạt chia giàu chất xơ hòa tan, có khả năng hút nước trong đường tiêu hóa, giúp tăng nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Bạn có thể pha hạt chia với nước uống hoặc rắc lên salad, thêm vào sinh tố để bổ sung chất xơ.
Kiwi chứa enzyme actinidin có tác dụng phân giải protein, hỗ trợ tiêu hóa. Ăn một quả kiwi mỗi ngày có thể giảm táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.
Kiwi chứa enzyme actinidin có tác dụng phân giải protein, hỗ trợ tiêu hóa. Ăn một quả kiwi mỗi ngày có thể giảm táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.
Đu đủ chứa enzyme tiêu hóa papain có tác dụng phân giải protein và giúp tiêu hóa, giảm khó tiêu nhẹ. Khi chín, đu đủ có vị ngọt thanh, ít đường nên không ảnh hưởng nhiều đến lượng đường trong máu, đồng thời duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.
Đu đủ chứa enzyme tiêu hóa papain có tác dụng phân giải protein và giúp tiêu hóa, giảm khó tiêu nhẹ. Khi chín, đu đủ có vị ngọt thanh, ít đường nên không ảnh hưởng nhiều đến lượng đường trong máu, đồng thời duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thùy, Bảo Bảo