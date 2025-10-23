6 thực phẩm giúp giảm mỡ nội tạng, mỡ máu

Hạt hạnh nhân, hạt lạc, dầu ô liu, cá hồi, táo và các loại rau xanh giàu chất xơ góp phần ngăn tích tụ mỡ nội tạng, giảm mỡ máu.

Mỡ máu cao còn gọi là rối loạn mỡ máu, mỡ trong máu hay tăng cholesterol máu. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể dư thừa chất béo không kịp đào thải hoặc chuyển hóa, làm tăng lượng mỡ và các loại cholesterol xấu, triglyceride trong máu. Mỡ nội tạng nằm trong khoang bụng, bao bọc, bảo vệ gan, dạ dày, đường ruột, có chức năng dự trữ năng lượng cho cơ thể.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lượng mỡ tích tụ lâu ngày sẽ hình thành các mảng bám dày, thu hẹp lòng mạch và làm giảm lưu lượng máu. Mỡ nội tạng dư thừa dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

Để giảm mỡ nội tạng và mỡ máu, ngoài dùng thuốc, người bệnh có thể điều trị chế độ ăn uống, sinh hoạt. Hạn chế các món từ nội tạng động vật, lòng đỏ trứng, mỡ động vật, đường, thực phẩm chế biến sẵn, bia rượu, thuốc lá. Tăng cường ăn một số nhóm thực phẩm dưới đây cũng mang đến nhiều lợi ích.

Các loại rau xanh như cần tây, diếp cá, súp lơ, mướp đắng, giá đỗ... có khả năng phân hủy mỡ thừa, giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu. Súp lơ chứa nhiều chất xơ, nhất là flavoinoid có tác dụng làm giảm lượng hấp thu cholesterol và triglyceride bám trên thành mạch. Điều này trực tiếp ngăn ngừa rối loạn mỡ máu, hạn chế tích tụ mỡ nội tạng.

Dầu ô liu và rau xanh tốt cho mỡ máu. Ảnh được tạo bởi AI

Các loại hạt như hạnh nhân, lạc (đậu phộng), yến mạch nhiều chất chống oxy hóa, chất béo không bão hòa, góp phần ngăn hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Lạc chứa hàm lượng sterol thực vật giúp cạnh tranh với cholesterol trong quá trình hấp thụ ở ruột, giảm lượng cholesterol dung nạp vào cơ thể. Dù lạc chứa tới 48% chất béo nhưng đa phần là axit béo không bão hòa, hỗ trợ phân giải chất béo thành chất thải bài tiết ra ngoài, ngăn tích tụ mỡ.

Cá hồi giàu axit omega 3 béo không bão hòa, protein, góp phần tăng cảm giác no, không lo tích tụ mỡ nội tạng, mỡ máu. Cá hồi chứa ít cholesterol, giúp giảm chỉ số cholesterol xấu và triglyceride, giảm mỡ máu.

Táo chứa chất pectin, có vai trò hấp thụ cholesterol dư thừa và đào thải ra khỏi cơ thể. Chất pectin còn có thể kết hợp với vitamin C, đường để giảm thấp cholesterol, từ đó giảm mỡ máu. Táo phân giải ra axit acetic có lợi cho quá trình phân giải chất béo trung tính, ngăn tích tụ mỡ nội tạng, kiểm soát cân nặng.

Trà xanh chứa các thành phần chống oxy hóa có khả năng ngăn chặn cholesterol tốt LDL không bị oxy hóa. Uống khoảng 3-5 tách trà xanh mỗi ngày sau khi ăn no thúc đẩy đốt calo, đốt mỡ, tránh tăng cân.

Dầu ô liu giàu axit béo không bão hòa đơn, lượng triglyceride thấp, có thể làm giảm cholesterol xấu đồng thời không làm tích tụ mỡ thừa, ngăn quá trình hình thành mỡ nội tạng.

Ngoài chế độ ăn uống khoa học và hợp lý, người bị mỡ máu, mỡ nội tạng cần duy trì tập luyện thể dục thể thao, rèn sức bền với các bài tập đi bộ nhanh, chạy, đạp xe... để giảm cân, bớt căng thẳng. Kiểm soát cân nặng là cách hiệu quả để giảm mỡ máu và mỡ nội tạng.

Bạch Dương