6 thực phẩm giúp bạn trông trẻ hơn tuổi

Lựu: Hạt của loại quả này có nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, góp phần ngăn ngừa nếp nhăn và khô da bằng cách trung hòa các gốc tự do. Ăn lựu cũng bổ sung các thành phần tự nhiên có tác dụng giảm viêm do tác hại của tia cực tím, cho làn da săn chắc, rạng rỡ hơn.