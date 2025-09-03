6 thực phẩm có lợi cho tim

Trứng, động vật có vỏ, cà phê, khoai tây giàu omega-3, chất xơ, carbohydrate phức hợp có thể giúp tim hoạt động ổn định.

Trứng

Ăn trứng vừa phải (tối đa một quả trứng mỗi ngày) không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Trứng cung cấp protein hoàn chỉnh, các dưỡng chất thiết yếu như choline có lợi cho tim mạch, não. Lòng đỏ chứa vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa tốt như lutein, zeaxanthin. Mỗi người nên ăn trứng luộc, hấp, thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Các sản phẩm từ sữa

Dùng sữa không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thậm chí góp phần bảo vệ cơ quan này nhờ thành phần dinh dưỡng giàu canxi, men vi sinh, kali, hỗ trợ huyết áp, mức cholesterol khỏe mạnh.

Động vật có vỏ

Các loại động vật có vỏ như tôm, trai, tôm hùm, hàu thường có hàm lượng cholesterol cao. Tuy nhiên, chúng cũng giàu axit béo omega-3, ít chất béo bão hòa, tốt cho tim mạch. Chế độ ăn có một đến hai khẩu phần hải sản mỗi tuần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ.

Cà phê

Sử dụng cà phê vừa phải (khoảng 2 đến 3 tách mỗi ngày) có lợi cho tim mạch nhờ các chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, polyphenol, góp phần giảm viêm, hỗ trợ chức năng mạch máu. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe, bạn cần lưu ý đến những thành phần thêm vào tách cà phê, gia vị như đường hoặc kem béo có thể làm giảm tác dụng với tim mạch.

Khoai tây

Khoai tây giàu chất xơ, carbohydrate phức hợp, cung cấp năng lượng, vitamin C, kali, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Gia đình nên luộc hoặc nướng khoai tây nguyên vỏ để tăng thêm chất xơ, thay vì chiên.

Chocolate

Ăn chocolate với hàm lượng cacao (70% ca cao trở lên) có thể là lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho tim mạch. Ca cao giàu chất thực vật flavonoid giúp hạ huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như xơ vữa động mạch (tích tụ mảng bám trong động mạch), mức lipid.

Mọi người nên ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt... vào chế độ ăn uống để bổ sung chất xơ. Mỗi người nên tiêu thụ khoảng 25 đến 36 g chất xơ mỗi ngày.

Ưu tiên axit béo omega-3 từ thực phẩm như cá hồi, cá thu, cá mòi, hạt chia, quả óc chó để giảm viêm, hỗ trợ chức năng tim. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người nên ăn cá ít nhất hai lần một tuần để tim mạch hoạt động tối ưu.

Vận động thể chất thường xuyên có thể tăng tuần hoàn máu. Đặt mục tiêu ít nhất 150 phút tập luyện vừa phải mỗi tuần, vận động ngắn 10 phút cũng có tác dụng cân bằng mức cholesterol, kiểm soát huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)