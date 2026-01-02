6 thói quen có thể khiến mắt tổn thương

Những thói quen như không đeo kính râm, đeo kính áp tròng khi ngủ, chà xát mắt thường xuyên có thể gây tổn thương mắt và ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Chà xát mắt

Chà xát mắt có thể giảm ngứa hoặc kích ứng tạm thời nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho mắt. Chà xát thường xuyên có thể gây tổn thương giác mạc, làm mỏng và biến dạng giác mạc, từ đó ảnh hưởng đến thị lực. Thói quen này còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh giác mạc hình nón khiến giác mạc suy yếu, nhạy cảm với ánh sáng, giảm thị lực.

Không đeo kính râm khi đi ngoài trời nắng

Kính râm có tác dụng ngăn chặn tia cực tím (UV), yếu tố liên quan đến thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và ung thư da quanh mắt. Không đeo kính râm khiến mắt và mí mắt tiếp xúc trực tiếp với tia UV trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ ung thư mí mắt, nhất là ung thư biểu mô tế bào đáy. Để bảo vệ mắt tối ưu, nên chọn kính râm có khả năng chống tia UV 99-100%.

Ngủ không tháo kính áp tròng

Người sử dụng kính áp tròng loại dùng theo tuần hoặc tháng cần tháo kính trước khi ngủ và bảo quản trong hộp sạch với dung dịch khử trùng chuyên dụng. Ngủ hoặc bơi khi vẫn đeo kính áp tròng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt nghiêm trọng.

Uống quá nhiều rượu

Uống nhiều rượu có thể gây tổn thương các mô mắt như giác mạc và võng mạc - những cấu trúc nhạy cảm với ánh sáng. Thói quen này còn ảnh hưởng xấu đến dây thần kinh thị giác, nhất là ở người mắc tăng nhãn áp, làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Vì vậy, hạn chế hoặc tránh rượu giúp bảo vệ thị lực tốt hơn.

Không tẩy trang vùng mắt

Trang điểm nhưng không tẩy trang kỹ, dùng mỹ phẩm hết hạn hoặc thoa sản phẩm sát viền mí mắt có thể gây kích ứng, làm tắc tuyến dầu và tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt. Để bảo vệ mắt, cần giữ mí mắt sạch sẽ, tránh dùng chung mỹ phẩm và luôn tẩy trang vùng mắt trước khi đi ngủ.

Chế độ ăn uống kém và lối sống ít vận động

Chế độ ăn thiếu vitamin, khoáng chất và axit béo lành mạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mắt. Vitamin A giúp duy trì thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu, vitamin C góp phần giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, trong khi omega-3 hỗ trợ phòng ngừa tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng. Hoạt động thể chất thường xuyên như đi bộ, bơi lội có thể tăng tuần hoàn, giảm huyết áp và áp lực nội nhãn, từ đó bảo vệ thị lực lâu dài.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)