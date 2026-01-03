6 thói quen ăn sáng hại sức khỏe

Ăn vội vàng, uống nhiều nước ép trái cây, bỏ qua protein và chất xơ có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất, sức khỏe đường ruột.

Uống cà phê khi bụng đói

Uống cà phê vào buổi sáng khi chưa ăn gì giúp cơ thể tỉnh táo, nhưng đồng thời làm tăng lượng axit trong dạ dày, gây kích ứng niêm mạc, dẫn đến cảm giác nóng rát, đầy hơi, trào ngược axit. Theo thời gian, tình trạng này có thể làm cho đường ruột khó chịu và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Để giảm tác hại, bạn nên ăn trước một chút hạt, bánh mì hoặc tinh bột trước khi uống cà phê.

Ăn ngũ cốc nhiều đường

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng chứa đường tinh luyện có hại cho đường ruột, làm lượng đường máu tăng nhanh, gây viêm ruột, mất cân bằng vi khuẩn có lợi và đầy hơi. Thay bằng ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì nướng nguyên cám hay yến mạch giúp giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường và cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Bữa sáng lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh tạo bởi AI

Ăn vội vàng

Ăn vội khiến cơ thể tiết ít enzym tiêu hóa, làm thức ăn khó phân giải và giảm hấp thu dinh dưỡng. Thói quen kéo dài ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nên ngồi xuống, nhai chậm để cơ thể thư giãn và cải thiện tiêu hóa.

Không uống nước khi thức dậy

Sau một đêm ngủ, cơ thể bị mất nước nhẹ, khiến đường ruột cần nước để khởi động hệ tiêu hóa. Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp sảng khoái, hỗ trợ tiêu hóa và nạp năng lượng cho cơ thể.

Uống nhiều nước ép

Nước ép trái cây giàu fructose nhưng thiếu chất xơ, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh và cơ thể nhanh đói. Thiếu chất xơ làm chậm tiêu hóa, đường lên men trong ruột gây đầy hơi. Nên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép hoặc xay sinh tố để duy trì sức khỏe tiêu hóa và ổn định đường huyết.

Bỏ qua protein, chất xơ

Bữa sáng giàu dinh dưỡng có thể duy trì năng lượng tích cực. Thiếu protein hoặc chất xơ dễ gây mệt mỏi vào buổi trưa, vì protein điều chỉnh đường huyết, còn chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no. Nên ăn sáng cân bằng với protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức tạp. Những dưỡng chất này có trong trứng, sữa chua, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây. Chất béo lành mạnh từ quả bơ hoặc dầu ô liu giúp kiểm soát cholesterol và tăng cường chức năng nhận thức.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)