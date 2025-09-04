6 thay đổi trong ăn uống giúp bảo vệ gan

Ăn thực phẩm giàu vitamin C, giảm carbohydrate tinh chế, tránh uống rượu, bổ sung đủ nước giúp gan thải độc tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Gan có chức năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chế độ ăn uống, lối sống kém lành mạnh gây tổn thương cơ quan này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Một số thay đổi nhỏ trong chế độ dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường chức năng gan.

Bổ sung omega-3

Chất béo omega-3 có trong hạt chia, hạt lanh, cá béo... góp phần giảm viêm, giảm mỡ tích tụ trong gan. Omega-3 còn làm giảm triglyceride máu, tăng cường trao đổi chất, giảm nguy cơ gan bị tổn thương gây viêm và xơ gan.

Áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate xấu

Insulin là một hormone giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức bình thường. Insulin được tiết ra khi có nhiều carbohydrate hoặc đường đơn như glucose trong bữa ăn. Insulin cũng có thể chuyển hóa lượng glucose dư thừa này, lưu trữ chúng dưới dạng glycogen trong gan, cơ. Dự trữ glycogen dư thừa cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng gan. Lượng carbohydrate cao cũng có thể chuyển hóa thành chất béo khi tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc.

Chọn thực phẩm chứa prebiotic

Prebiotic là chất xơ được hệ vi sinh vật đường ruột sử dụng làm nguồn thức ăn để thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi. Thông thường, axit mật được sản xuất từ cholesterol. Một lượng rất nhỏ axit mật được bài tiết ra khỏi ruột, phần còn lại được tái hấp thu, trở về gan. Prebiotic làm tăng bài tiết axit mật, do đó làm giảm lượng mật trở về gan dẫn đến giảm nồng độ cholesterol trong gan.

Tránh uống rượu

Uống quá nhiều rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra vấn đề về gan. Gan hoạt động như cơ quan giải độc, phân hủy, loại bỏ chất độc hại trong rượu bia, các loại thuốc khác. Lượng độc tố này vượt quá ngưỡng xử lý của gan, dẫn đến nhiều biến chứng về sức khỏe.

Ăn thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa stress oxy hóa trong cơ thể. Chất dinh dưỡng còn giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, phòng gan nhiễm mỡ.

Uống đủ nước

Gan là cơ quan quan trọng đảm nhiệm chức năng giải độc, uống đủ nước hỗ trợ gan loại bỏ các độc tố.

Mất ngủ, ngưng thở khi ngủ, ngủ quá nhiều hoặc ngủ kém... có liên quan đến các bệnh gan mạn tính. Ngoài duy trì chế độ ăn cân bằng, mỗi người nên ngủ liên tục 6-8 tiếng mỗi đêm, ngủ cùng một thời điểm trong ngày. Thiếu ngủ gây ra vấn đề về tiêu hóa, thay đổi về da, tích tụ độc tố, chức năng giải độc gan kém.

Nguyên nhân chính gây gan nhiễm mỡ không do rượu là béo phì, thừa cân, từ đó có thể dẫn đến tổn thương, bao gồm xơ gan, ung thư gan. Thừa cân dẫn đến kháng insulin, tăng mỡ nội tạng, tổn thương chức năng gan bình thường. Tránh thực phẩm, đồ uống có đường, chế biến sẵn, tập thể dục thường xuyên giúp duy trì cân nặng phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)