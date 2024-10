6 rau, quả mọng nước có lợi cho người tiểu đường

Bưởi mọng nước, chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin C, chỉ số đường huyết thấp giúp kiểm soát đường huyết, mức insulin sau khi ăn. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, góp phần giảm tác hại của các gốc tự do làm hỏng các tế bào và màng trong cơ thể.