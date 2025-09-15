6 rau củ giàu chất chống oxy hóa không làm tăng đường huyết

Bông cải xanh thuộc nhóm rau họ cải giàu chất chống oxy hóa, chứa vitamin C, beta carotene, sulforaphane và các hợp chất thực vật có lợi khác. Nó ít calo nhưng nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết thấp, có thể sử dụng thường xuyên trong bữa ăn của người tiểu đường. Hợp chất sulforaphane có thể ngăn ngừa tổn thương mạch máu - biến chứng thường gặp do bệnh tiểu đường.