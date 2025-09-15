6 rau củ giàu chất chống oxy hóa không làm tăng đường huyết

Bông cải xanh thuộc nhóm rau họ cải giàu chất chống oxy hóa, chứa vitamin C, beta carotene, sulforaphane và các hợp chất thực vật có lợi khác. Nó ít calo nhưng nhiều chất xơ, chỉ số đường huyết thấp, có thể sử dụng thường xuyên trong bữa ăn của người tiểu đường. Hợp chất sulforaphane có thể ngăn ngừa tổn thương mạch máu - biến chứng thường gặp do bệnh tiểu đường.
Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A, C, K; folate và axit alpha-lipoic có thể tăng cường độ nhạy insulin. Ăn nhiều rau lá xanh đậm trong bữa ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bổ sung chất dinh dưỡng có lợi như magiê và kali.
Đậu bắp cung cấp vitamin C và K dồi dào. Nó cũng có hàm lượng cao folate, magie, chất xơ và chất chống oxy hóa polyphenol. Ăn đậu bắp thường xuyên giúp hạ đường huyết, tốt cho tiêu hóa, không lo tăng cân - các yếu tố quan trọng với người bệnh tiểu đường.
Củ dền giàu hợp chất nitrat có thể làm giảm huyết áp và hỗ trợ tuần hoàn tổng thể, phòng ngừa nguy cơ biến chứng tim mạch ở người tiểu đường. Củ dền còn chứa nhiều khoáng chất như magie và kali, hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh, ít tác động đến đường huyết.
Cà tím giàu anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa giúp phòng tránh tổn thương tế bào trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa khác như nasunin, lutein và zeaxanthin có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu. Ăn cà tím hấp, luộc hoặc nướng để giảm lượng calo, dầu mỡ không tốt cho sức khỏe.
Cà chua có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn, từ salad đến món hầm, sốt hoặc ăn sống. Đây là nguồn chất xơ dồi dào, giàu vitamin A và C, ít calo. Chất chống oxy hóa lycopene trong cà chua hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.
