6 quả màu xanh người tiểu đường nên ăn thường xuyên

Chanh chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm lượng đường và cholesterol trong máu. Vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất collagen, duy trì tính toàn vẹn của động mạch, giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

Chanh cũng giàu chất xơ, folate, kali, GI thấp, ít có khả năng làm tăng lượng đường trong máu. Chất xơ hòa tan trong chanh làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần giảm cân.