6 quả giàu chất xơ giúp giảm cân

Kiwi giàu chất xơ cùng các khoáng chất và chất chống oxy hóa khác như vitamin C. Chất xơ làm tăng cảm giác no, giảm thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào sau đó. Bạn có thể thưởng thức kiwi sau bữa chính, làm sinh tố hoặc cho vào các món tráng miệng như thạch rau câu.