6 quả giàu chất xơ giúp giảm cân

Quả giàu chất xơ như mâm xôi, ổi giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn vặt, làm chậm hấp thu đường vào máu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bưởi cung cấp chất xơ dồi dào và các khoáng chất thiết yếu, vitamin A. C. Quả này hầu như không chứa chất béo, hàm lượng nước cao, với hơn 91%, giúp cơ thể giữ nước, no lâu, hỗ trợ giảm cân.

Kiwi giàu chất xơ cùng các khoáng chất và chất chống oxy hóa khác như vitamin C. Chất xơ làm tăng cảm giác no, giảm thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào sau đó. Bạn có thể thưởng thức kiwi sau bữa chính, làm sinh tố hoặc cho vào các món tráng miệng như thạch rau câu.

Mâm xôi có khoảng 8 g chất xơ trong khẩu phần 120 g. Ăn một khẩu phần mâm xôi đáp ứng khoảng 1/3 lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày của người trưởng thành. Mâm xôi rất giàu chất chống oxy hóa cùng các vitamin và khoáng chất khác, hỗ trợ đốt mỡ, giảm cân.

cỡ vừa chứa khoảng 6 g chất xơ (nhiều hơn táo), và giàu chất chống oxy hóa như vitamin C. Người giảm cân không nên dùng lê đóng hộp vì có chứa đường và carbohydrate, không có lợi cho quá trình giảm cân.

Chanh dây giàu chất xơ cùng vitamin A và C, hỗ trợ sức khỏe mắt, làn da, hệ miễn dịch. 100 g chanh dây cung cấp khoảng 10 g chất xơ, góp phần đáng kể vào nhu cầu chất xơ hằng ngày (25-30 g).

Loại quả nhiệt đới chua nhẹ này có thể ăn tươi, dùng làm đồ uống, sinh tố hoặc các món tráng miệng đông lạnh. Nên ăn cả hạt chanh dây để tận dụng tối đa chất xơ và hạn chế thêm đường hay chất tạo ngọt khi sử dụng.

Ổi chứa khoảng 6 g chất xơ trong khẩu phần 120 g, nhiều hơn táo. Ổi giàu vitamin C hơn cam, hỗ trợ no lâu, tăng sức khỏe miễn dịch. Người giảm cân có thể ăn ổi nguyên vỏ hoặc làm sinh tố. Người đau dạ dày không nên ăn hạt ổi khi đói để tránh kích ứng gây đau dạ dày.

