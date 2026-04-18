6 phương pháp thường dùng điều trị ung thư dạ dày

Tùy vào giai đoạn, tình trạng khối u, người bệnh ung thư dạ dày có thể được phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp, khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lựa chọn phương pháp điều trị ung thư dạ dày phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u, kết quả giải phẫu bệnh và các yếu tố sinh học phân tử (như HER2, MSI, PD-L1, xét nghiệm gene). Ngoài ra, khả năng đáp ứng điều trị, thể trạng, bệnh đi kèm, tâm lý và nguyện vọng của người bệnh...

Phẫu thuật: Ở giai đoạn sớm, phẫu thuật có vai trò triệt căn ung thư. Phẫu thuật được chỉ định cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn với mục đích chính là hỗ trợ người bệnh giảm nhẹ triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hóa trị: Hóa chất được dùng khi hóa trị nhằm tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Trong điều trị ung thư dạ dày, hóa trị có thể được sử dụng trước phẫu thuật (tân bổ trợ) hoặc sau phẫu thuật (bổ trợ) nhằm tăng hiệu quả điều trị triệt căn.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho khách hàng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp ung thư đã lan rộng (di căn) đến các cơ quan khác hoặc không thể loại bỏ bằng phẫu thuật, bác sĩ chỉ định hóa trị nhằm mục tiêu thu nhỏ khối u, làm chậm sự phát triển, giảm triệu chứng và kéo dài thời gian sống của người bệnh.

Xạ trị: Phương pháp này sử dụng tia bức xạ năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Xạ trị ít khi được chỉ định cho người bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm, bởi giai đoạn này người bệnh chủ yếu được phẫu thuật hoặc can thiệp nội soi và không cần hóa xạ trị.

Nếu ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ, hóa trị trước phẫu thuật nhằm làm giảm kích thước khối u và tăng khả năng phẫu thuật triệt căn. Theo bác sĩ Kim Bé, hóa xạ trị tiền phẫu chỉ được cân nhắc trong một số trường hợp chọn lọc. Trường hợp ung thư không thể phẫu thuật được, xạ trị được chỉ định giúp giảm nhẹ triệu chứng (đau, chảy máu...), nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Liệu pháp nhắm đích: Đây là phương pháp sử dụng thuốc tác động vào các đích phân tử đặc hiệu liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư, thường được sử dụng phối hợp với các phương pháp khác như hóa trị.

Liệu pháp miễn dịch: Liệu pháp miễn dịch là dùng chính hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại ung thư. Các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch như PD-1 (Programmed Death-1) hỗ trợ tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch. Trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển hoặc di căn, các thuốc này có thể được sử dụng kết hợp với hóa trị ở những bệnh nhân có biểu hiện phù hợp (ví dụ PD-L1 dương tính hoặc MSI-H).

Chăm sóc giảm nhẹ: Phương pháp này kết hợp nhiều phương pháp chăm sóc, hỗ trợ và điều trị giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm các triệu chứng do bệnh và các tác dụng phụ của điều trị. Chăm sóc giảm nhẹ có thể được áp dụng cho tất cả người bệnh ung thư từ khi mới nhận được chẩn đoán, trong quá trình điều trị, đặc biệt ung thư giai đoạn cuối.

Nguyễn Trăm