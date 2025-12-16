Hóa trị tân bổ trợ ung thư dạ dày là gì?

Bố tôi 68 tuổi, mắc bệnh ung thư dạ dày, được chỉ định hóa trị tân bổ trợ. Phương pháp này là gì, thực hiện như thế nào? (Đại An, Ninh Bình)

Trả lời:

Hóa trị là phương pháp sử dụng thuốc chống ung thư là hóa chất, có tác dụng gây độc tế bào nhằm tiêu diệt, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Có nhiều loại như tân bổ trợ, hóa trị điều trị, hóa trị bổ trợ.

Hóa trị tân bổ trợ là hóa trị được chỉ định trước phẫu thuật, với mục đích thu nhỏ khối u, hỗ trợ quá trình phẫu thuật loại bỏ khối u dễ dàng hơn, ngăn nguy cơ tái phát. Trong khi hóa trị giảm nhẹ triệu chứng là phương pháp điều trị chính giúp kéo dài thời gian sống chất lượng cho người bệnh. Hóa trị bổ trợ được thực hiện sau phẫu thuật, có vai trò tiêu diệt những tế bào ung thư còn sót lại.

Với một số giai đoạn ung thư dạ dày, hóa trị tân bổ trợ là phương pháp điều trị tiêu chuẩn trước phẫu thuật. Bác sĩ chỉ định một số xét nghiệm, đánh giá thể trạng để chỉ định người bệnh đủ điều kiện hóa trị tân bổ trợ, lựa chọn thuốc đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều loại thuốc theo đường uống hoặc truyền tĩnh mạch.

Thuốc hóa trị đường uống đi qua miệng, thực quản tới dạ dày để tiêu diệt tế bào ung thư tại chỗ. Nếu người bệnh dễ kích ứng hoặc hấp thu kém, bác sĩ chỉ định truyền thuốc đường tĩnh mạch, qua tĩnh mạch ngoại vi vùng cánh tay hoặc đặt buồng tiêm truyền. Hóa trị tân bổ trợ thường kéo dài khoảng 2-3 tháng trước khi mổ, mỗi đợt cách nhau khoảng ba tuần giúp người bệnh có thời gian hồi phục, hệ miễn dịch và tủy xương sản sinh đủ tế bào mới sau mỗi đợt hóa trị.

PGS Tính tư vấn cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thuốc hóa trị tân bổ trợ ung thư dạ dày thường gây ra một số tác dụng phụ như rụng tóc, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, loét miệng, chán ăn, buồn nôn, nôn. Bạn cần chuẩn bị trước tâm lý và chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho bố mình. Nên chia nhỏ bữa ăn với các thực phẩm dễ tiêu hóa như cháo, súp, khoai lang, sữa, trứng, bổ sung nguồn protein nạc có trong thịt nạc, thịt gà, cá, đậu phụ, ăn đa dạng rau củ quả nấu mềm; hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng.

Phương pháp này có thể gây suy giảm hệ miễn dịch, tăng nguy cơ loét miệng, hội chứng bàn tay - bàn chân gây đau, đổi màu da, phồng rộp, bong tróc... Người bệnh cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ, tắm hàng ngày bằng nước ấm, giữ da sạch và khô, đặc biệt là vùng truyền tĩnh mạch, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Sau mỗi đợt hóa trị, nếu người bệnh đáp ứng tốt với thuốc, bác sĩ sẽ chỉ định tiếp tục uống, truyền hóa chất, có thể điều chỉnh phác đồ khi có bất thường, tác dụng phụ không mong muốn.

Trong quá trình hóa trị tân bổ trợ, bệnh nhân có thể bị rối loạn tâm lý. Người thân nên thường xuyên động viên, kiên nhẫn lắng nghe, khuyến khích người bệnh vận động nhẹ nhàng, tạo môi trường sống tích cực. Nếu người bệnh có biểu hiện lo âu kéo dài, trầm cảm, ít giao tiếp nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ tâm lý.

PGS.TS.BS Ngô Thị Tính

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội