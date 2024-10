Những chất dinh dưỡng giúp làn da khỏe mạnh

Cơ thể biến protein từ thực phẩm thành axit amin và tái sử dụng chúng để tạo ra các protein khác gồm collagen, keratin tạo nên cấu trúc của da. Một số axit amin là chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào da khỏi tia UV và các gốc tự do sinh ra khi cơ thể phân hủy một số thực phẩm hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá.

Vitamin A hỗ trợ ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách làm gián đoạn quá trình phân hủy collagen. Loại vitamin này có thể bảo vệ da khỏi cháy nắng (dù không hiệu quả bằng việc sử dụng kem chống nắng). Chúng giúp các tuyến dầu xung quanh nang lông hoạt động, vết trầy xước mau lành. Nếu cơ thể thiếu vitamin A, da dễ bị khô, ngứa hoặc sần sùi.

Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pro-collagen, tiền chất để tạo ra collagen. Đây cũng là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, làm giảm nguy cơ ung thư da. Nồng độ vitamin C thấp có thể gây bầm tím và chảy máu nướu răng, vết loét chậm lành hơn.

Vitamin E

Vitamin E bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV, giảm viêm và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, giảm nếp nhăn, da chảy xệ, bảo vệ thị lực. Chúng cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường chức năng da, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính liên quan đến lão hóa.

Kẽm

Kẽm giúp da lành lại sau chấn thương, giữ cho thành tế bào ổn định, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Chúng cũng hoạt động như chất chống oxy hóa. Thiếu kẽm làm da trông giống như bệnh chàm, nhưng tình trạng phát ban, ngứa không giảm dù bôi kem dưỡng ẩm, kem steroid. Selen