6 nguyên nhân gây tăng cân dễ bỏ qua

Bỏ bữa sáng, ăn mặn, ăn quá nhanh và mất cân bằng khoáng chất là những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể khiến cân nặng tăng khó kiểm soát.

Thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh liên quan đến lối sống như tim mạch, tăng huyết áp và đái tháo đường. Dưới đây là một số thói quen có thể gây tăng cân.

Tăng lượng muối tiêu thụ

Ăn nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và giữ nước, dẫn đến cảm giác đầy hơi, tăng cân nhanh trong thời gian ngắn. Để hạn chế tình trạng này, nên giảm muối từ từ, uống đủ nước và tránh các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri. Người trưởng thành được khuyến nghị tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày (khoảng một thìa cà phê), bao gồm cả muối từ gia vị, nước mắm, bột nêm và thực phẩm đóng gói.

Không tính toán lượng calo tiêu thụ

Dù đã theo dõi lượng calo nạp vào, nhiều người vẫn tăng cân do bỏ sót các nguồn calo ẩn từ đồ ăn vặt như trái cây khô, bánh quy, khoai tây chiên mặn. Những calo này tích lũy dần và dễ khiến tổng năng lượng vượt nhu cầu hằng ngày. Hãy hình thành thói quen ăn vặt lành mạnh, ưu tiên trái cây tươi và các loại hạt với khẩu phần hợp lý.

Thiếu kali

Thiếu kali có thể làm rối loạn cân bằng chất lỏng trong cơ thể, dẫn đến giữ nước và tăng cân tạm thời. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng với chức năng cơ bắp, tim mạch và hệ tiêu hóa. Nồng độ kali thấp có thể do dùng một số loại thuốc, bệnh lý hoặc chế độ ăn thiếu thực phẩm giàu kali, với các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, đầy hơi.

Người trưởng thành cần khoảng 2.600-3.400 mg kali mỗi ngày, nên bổ sung từ trái cây, rau củ, đậu, cá hồi, khoai tây; người mắc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng khiến cơ thể dễ đói vào cuối ngày, làm tăng nguy cơ ăn quá nhiều và lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh, từ đó góp phần gây tăng cân theo thời gian.

Thay đổi của hệ tiêu hóa

Những rối loạn tiêu hóa như táo bón, đầy hơi hoặc chuyển hóa chậm có thể khiến cân nặng tăng tạm thời. Tình trạng này thường liên quan đến chế độ ăn, lượng nước uống và mức độ vận động. Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước và tập thể dục đều đặn giúp cải thiện tiêu hóa và hạn chế thay đổi cân nặng.

Ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh khiến cơ thể không kịp nhận tín hiệu no, dễ ăn quá nhiều, có nguy cơ tăng cân theo thời gian.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)