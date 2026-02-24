6 món quen thuộc đốt mỡ gan

Quả bơ

Bơ giàu chất béo tốt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và gan. Loại quả này chứa các chất hóa học, axit béo lành mạnh có thể làm chậm quá trình tổn thương gan, giảm tình trạng viêm.

Nhiều người chọn bơ kết hợp trong bữa ăn sáng và tối nhằm tăng cảm giác no, hạn chế lượng calo nạp vào, từ đó kiểm soát cân nặng tốt hơn. Bạn có thể ăn 100 g bơ, 2-3 lần mỗi tuần trong chế độ ăn cân đối để tăng cường sức khỏe.