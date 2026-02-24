6 món quen thuộc đốt mỡ gan

Quả bơ
Bơ giàu chất béo tốt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và gan. Loại quả này chứa các chất hóa học, axit béo lành mạnh có thể làm chậm quá trình tổn thương gan, giảm tình trạng viêm.
Nhiều người chọn bơ kết hợp trong bữa ăn sáng và tối nhằm tăng cảm giác no, hạn chế lượng calo nạp vào, từ đó kiểm soát cân nặng tốt hơn. Bạn có thể ăn 100 g bơ, 2-3 lần mỗi tuần trong chế độ ăn cân đối để tăng cường sức khỏe.
Cá
Các loại cá đều chứa hàm lượng protein dồi dào, góp phần giảm tiêu thụ chất béo và da từ thịt hoặc gia cầm, phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Cá béo như cá hồi, cá mòi, cá ngừ giàu axit béo omega-3, làm giảm lượng mỡ trong gan và giảm viêm, cải thiện gan nhiễm mỡ.
Rau xanh
Rau bina, cải Brussels và nhiều rau lá xanh khác giàu nitrat tự nhiên và polyphenol góp phần hạn chế tích tụ mỡ trong gan. Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ tích mỡ nội tạng. Chất xơ trong rau xanh còn có tác dụng cải thiện mức cholesterol trong máu, tốt cho sức khỏe tim mạch.
Đậu nành
Tàu hũ hay đậu nành đều giúp phòng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) vì chứa triglyceride có thể giảm tích tụ mỡ nội tạng. Chúng giàu dinh dưỡng, tinh bột kháng có thể cải thiện sức khỏe đường ruột. Ăn 2-3 bữa đậu mỗi tuần hỗ trợ giảm lượng đường trong máu và triglyceride ở người béo phì.
Hạt óc chó
Người bệnh gan nhiễm mỡ nên chuẩn bị hạt óc chó trong túi xách hoặc ở bàn làm việc để nhâm nhi 3-4 hạt mỗi khi đói hoặc làm đồ ăn nhẹ. Loại hạt này nhiều axit béo omega-3 có tác dụng giảm viêm. Bạn có thể thêm vào món xào để tăng thêm độ giòn hoặc rắc lên món salad. Mỗi ngày không nên ăn quá một nắm tay hạt óc chó vì làm dư thừa calo.
Hạt hướng dương
Vitamin E trong hạt hướng dương là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể bảo vệ gan khỏi tổn thương. Ăn hạt này trực tiếp hoặc rắc lên salad dùng làm món ăn nhẹ mỗi ngày giúp tăng thêm độ giòn ngon, béo ngậy. Bạn có thể ăn hạt hướng dương mỗi ngày nhưng không nên dùng quá một nắm tay.
Anh Chi (Theo Healthline, WebMD, Healthshots)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi, Bùi Thủy
