6 món người ung thư trực tràng nên ăn và kiêng

Thịt chế biến sẵn
Đây là những loại thịt được hun khói, ướp muối, tẩm chất bảo quản, chế biến qua nhiều công đoạn dưới nhiệt độ cao, có thể sản sinh ra chất gây hại như nitrat và nitrit. Những chất này chuyển hóa thành nitrosamine, làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng và dạ dày, thúc đẩy tình trạng viêm.
Hạn chế thịt đỏ
Thịt dê, bò, cừu giàu protein, sắt hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều có thể gây hại cho đại tràng vì loại thịt này chứa các hợp chất có thể làm tăng tình trạng viêm, thúc đẩy hình thành tế bào ung thư, nhất là khi nấu ở nhiệt độ cao. Người trưởng thành cần giảm lượng thịt đỏ tiêu thụ dưới 450 g mỗi tuần.
Bánh ngọt
Đường có thể kích thích các tế bào ung thư phát triển, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Ăn quá nhiều đường dễ dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, ảnh hưởng xấu đến chức năng tiêu hóa và niêm mạc trực tràng. Bánh ngọt, kẹo khiến mỡ thừa tích tụ, cân nặng tăng nhanh - yếu tố bất lợi cho sức khỏe người ung thư.
Đậu
Đậu nành, đậu Hà Lan và đậu lăng cung cấp nhiều chất xơ, protein, vitamin B và E. Chúng cũng giàu các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, có thể ngăn ngừa khối u phát triển, bảo vệ niêm mạc ruột, chống lại tình trạng viêm nhiễm có thể thúc đẩy ung thư. Đậu có thể dùng trong nhiều món ăn nhưng nên chế biến nhạt, hạn chế kết hợp với nhiều đường và muối.
Sữa
Sữa và các sản phẩm từ sữa giàu canxi và vitamin D, góp phần giảm nguy cơ u tiến triển. Người bệnh ung thư trực tràng nên uống sữa để cung cấp năng lượng, protein giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi khi điều trị ung thư. Người bệnh chán ăn, mệt mỏi do tác dụng phụ điều trị của ung thư có thể dùng sữa hoặc các món ăn từ sữa như sữa chua, nhằm tăng cường vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa.
Ngũ cốc nguyên hạt
Những loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, bánh mì nguyên cám và gạo lứt chứa nội nhũ, mầm và cám và giàu chất dinh dưỡng, magiê và chất xơ. Người bệnh ung thư nên bổ sung thường xuyên đễ thúc đẩy nhu động ruột ổn định, giúp phân di chuyển dễ dàng hơn. Người bệnh có thể ăn khoảng 90 g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày, ưu tiên chế biến nhạt.
Anh Chi (Theo WebMD, Livestrong)
Ảnh: Anh Chi, AI