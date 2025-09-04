6 món người ung thư trực tràng nên ăn và kiêng

Sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa giàu canxi và vitamin D, góp phần giảm nguy cơ u tiến triển. Người bệnh ung thư trực tràng nên uống sữa để cung cấp năng lượng, protein giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi khi điều trị ung thư. Người bệnh chán ăn, mệt mỏi do tác dụng phụ điều trị của ung thư có thể dùng sữa hoặc các món ăn từ sữa như sữa chua, nhằm tăng cường vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa.