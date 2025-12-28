6 món nên ăn vào buổi tối giúp tiêu hóa ổn định

Kim chi được làm từ bắp cải lên men, chứa nhiều lợi khuẩn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Món ăn làm từ các loại rau họ cải này còn chứa nhiều dưỡng chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa một số loại ung thư. Bạn có thể dùng kim chi như một món ăn kèm vào buổi tối, nên tự làm để kiểm soát lượng muối và gia vị.
Đậu nành là nguồn protein thực vật và cung cấp carbs phức hợp, chất xơ, vitamin, khoáng chất. Protein thực vật trong đậu nành hỗ trợ sự phát triển của vi sinh vật có lợi như lactobacilli và bifidobacteria. Người bị viêm dạ dày, trào ngược axit, hội chứng ruột kích thích nên hạn chế ăn đậu nành buổi tối vì có thể kích thích tiết axit, gây đầy hơi và khó tiêu.
Atiso giàu inulin - một loại chất xơ prebiotic thuộc nhóm fructan có nhiều trong tỏi, hành tây, atiso và chuối xanh. Inulin không tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống ruột già, nuôi dưỡng lợi khuẩn, cải thiện tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tinh thần, giúp thư giãn và ngủ ngon.
Tỏi tốt cho sức khỏe đường ruột nhờ kích thích enzyme tiêu hóa, cân bằng vi khuẩn, kháng viêm và giảm đầy hơi. Chất inulin trong tỏi hoạt động như prebiotic (một dạng chất xơ) nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, hỗ trợ hệ miễn dịch.
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất giàu lợi khuẩn và protein, tốt cho đường ruột và hệ miễn dịch. Khi kết hợp với yến mạch prebiotic và trái cây giàu chất xơ, bữa tối vừa ngon miệng vừa hỗ trợ tiêu hóa và giúp no lâu.
Thanh long giàu chất xơ, có tác dụng giảm táo bón. Các loại chất xơ trong thanh long có khả năng kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi ở đường ruột. Bạn có thể làm sinh tố thanh long hoặc ăn trực tiếp như món tráng miệng vào buổi tối để tăng cường sức khỏe tiêu hóa.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi, AI