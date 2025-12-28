6 món nên ăn vào buổi tối giúp tiêu hóa ổn định

Kim chi được làm từ bắp cải lên men, chứa nhiều lợi khuẩn giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Món ăn làm từ các loại rau họ cải này còn chứa nhiều dưỡng chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa một số loại ung thư. Bạn có thể dùng kim chi như một món ăn kèm vào buổi tối, nên tự làm để kiểm soát lượng muối và gia vị.