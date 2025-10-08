6 món giúp tăng năng lượng, giảm mệt mỏi

Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều sắt, vitamin B và chất xơ hơn ngũ cốc tinh chế. Hỗn hợp dinh dưỡng này cân bằng mức năng lượng và giúp no lâu. Để tránh mệt mỏi, nên ưu tiên gạo lứt, hạt diêm mạch hoặc yến mạch. Bạn có thể dùng yến mạch nấu với sữa ăn sáng vì giàu dinh dưỡng, chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ. Carbs trong các sản phẩm yến mạch như bột yến mạch giúp ngăn hạ đường huyết, mang lại năng lượng lâu dài.