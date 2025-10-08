6 món giúp tăng năng lượng, giảm mệt mỏi

Trái cây chứa carbohydrate (carbs) phức hợp giàu chất dinh dưỡng. Một số loại trái cây còn có nhiều vitamin C, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và thúc đẩy các tế bào trong cơ thể sản xuất năng lượng. Ăn trái cây thường xuyên cung cấp lượng nước cần thiết để duy trì mức năng lượng. Cam quýt, kiwi, táo, lê, chuối, việt quất, dâu tây dồi dào chất chống oxy hóa.
Trái cây chứa carbohydrate (carbs) phức hợp giàu chất dinh dưỡng. Một số loại trái cây còn có nhiều vitamin C, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và thúc đẩy các tế bào trong cơ thể sản xuất năng lượng. Ăn trái cây thường xuyên cung cấp lượng nước cần thiết để duy trì mức năng lượng. Cam quýt, kiwi, táo, lê, chuối, việt quất, dâu tây dồi dào chất chống oxy hóa.
Nước dừa giàu carbs, magie và các chất điện giải khác hỗ trợ tăng cường năng lượng tự nhiên. Mất nước có thể khiến đường huyết giảm, gây mệt mỏi và cáu kỉnh, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng, tâm trạng, trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung. Người trưởng thành nên uống khoảng 2 lít nước một ngày.
Nước dừa giàu carbs, magie và các chất điện giải khác hỗ trợ tăng cường năng lượng tự nhiên. Mất nước có thể khiến đường huyết giảm, gây mệt mỏi và cáu kỉnh, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng, tâm trạng, trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung. Người trưởng thành nên uống khoảng 2 lít nước một ngày.
Protein nạc giàu sắt và vitamin B12 cung cấp năng lượng dồi dào. Thực phẩm chứa protein nạc gồm thịt gia cầm, thịt đỏ nạc, cá béo… Protein nạc chứa tất cả axit amin thiết yếu cũng như nhiều chất chính hỗ trợ cơ thể tạo ra năng lượng.
Protein nạc giàu sắt và vitamin B12 cung cấp năng lượng dồi dào. Thực phẩm chứa protein nạc gồm thịt gia cầm, thịt đỏ nạc, cá béo… Protein nạc chứa tất cả axit amin thiết yếu cũng như nhiều chất chính hỗ trợ cơ thể tạo ra năng lượng.
Các loại đậu như đậu lăng dồi dào carbs phức hợp, cung cấp nguồn năng lượng ổn định sau khi tiêu thụ. Đậu thận có nhiều chất xơ, protein và chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giúp giải phóng năng lượng liên tục.
Các loại đậu như đậu lăng dồi dào carbs phức hợp, cung cấp nguồn năng lượng ổn định sau khi tiêu thụ. Đậu thận có nhiều chất xơ, protein và chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giúp giải phóng năng lượng liên tục.
Trứng giàu vitamin D cần thiết cho xương chắc khỏe. Bổ sung vitamin D tối ưu góp phần giảm mệt mỏi cơ. Trứng còn chứa vitamin B như vitamin B1 (thiamine), rất quan trọng cho quá trình sản xuất năng lượng. Nên ăn trứng luộc hoặc rán cùng nhiều rau củ, hạn chế dầu mỡ và dùng trứng trong các món nhiều đường vì làm tăng đường huyết nhanh, dễ gây mệt mỏi.
Trứng giàu vitamin D cần thiết cho xương chắc khỏe. Bổ sung vitamin D tối ưu góp phần giảm mệt mỏi cơ. Trứng còn chứa vitamin B như vitamin B1 (thiamine), rất quan trọng cho quá trình sản xuất năng lượng. Nên ăn trứng luộc hoặc rán cùng nhiều rau củ, hạn chế dầu mỡ và dùng trứng trong các món nhiều đường vì làm tăng đường huyết nhanh, dễ gây mệt mỏi.
Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều sắt, vitamin B và chất xơ hơn ngũ cốc tinh chế. Hỗn hợp dinh dưỡng này cân bằng mức năng lượng và giúp no lâu. Để tránh mệt mỏi, nên ưu tiên gạo lứt, hạt diêm mạch hoặc yến mạch. Bạn có thể dùng yến mạch nấu với sữa ăn sáng vì giàu dinh dưỡng, chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ. Carbs trong các sản phẩm yến mạch như bột yến mạch giúp ngăn hạ đường huyết, mang lại năng lượng lâu dài.
Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều sắt, vitamin B và chất xơ hơn ngũ cốc tinh chế. Hỗn hợp dinh dưỡng này cân bằng mức năng lượng và giúp no lâu. Để tránh mệt mỏi, nên ưu tiên gạo lứt, hạt diêm mạch hoặc yến mạch. Bạn có thể dùng yến mạch nấu với sữa ăn sáng vì giàu dinh dưỡng, chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ. Carbs trong các sản phẩm yến mạch như bột yến mạch giúp ngăn hạ đường huyết, mang lại năng lượng lâu dài.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI